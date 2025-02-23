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Санкції проти Порошенка. «Європейська Солідарність» оголосила бойкот Стефанчуку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Санкції проти Порошенка. «Європейська Солідарність» оголосила бойкот Стефанчуку
Геращенко не ходитиме на засідання погоджувальної ради
фото з відкритих джерел

«Зараз час зосередитися на внутрішніх викликах і воювати з Росією, а не опозицією», – Геращенко

«Європейська Солідарність» не братиме участі у засіданнях погоджувальної ради під головуванням спікера Руслана Стефанчука. Як інформує «Главком», про таке рішення повідомила співголова фракції «Європейської Солідарності» у парламенті Ірина Геращенко. Виною всьому – санкції проти експрезидента та керівника партії Петра Порошенка.

«Європейська Солідарність» прийняла  рішення про неможливість на даному етапі участі співголів фракції в засіданнях погоджувальної ради під головуванням члена РНБО Руслана Стефанчука, причетного до антизаконної і позасудових рішень по санкціям проти лідера опозиції Петра Порошенка», – заявила Ірина Геращенко.

Геращенко також закликала владу «скасувати незаконні рішення, які розколюють і дезорієнтують суспільство».

«Зараз час зосередитися на внутрішніх викликах і воювати з Росією, а не опозицією», – додала нардепка.

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко поскаржився, що через заблоковані банківські рахунки він не може купити каву на автозаправній станції.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.

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Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський партії гроші Ірина Геращенко бюджет депутат санкції Європейська солідарність президент

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