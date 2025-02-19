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ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ
Як повідомляє Reuters, санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію
фото: depositphotos/artjazz

Очікується, що затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка 

Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«16-й з часу повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому», – написав Йозвяк.

Як повідомляє Reuters, санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Очікується, що затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Нагадаємо, країни G7 хочуть переглянути обмеження ціни на російську нафту. Це потрібно для того, щоб зменшити прибутки Російської Федерації.  

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа збереже санкції проти Росії до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні. Про це пише Bloomberg посилаючись на джерела. Європейські союзники мають занепокоєння щодо того, що США можуть домовитися з Путіним про послаблення бойових дій в Україні в обмін на скасування санкцій. Багато з цих санкцій були запроваджені спільно з Європою, і їхнє скасування могло б завадити планам ослаблення російської економіки.

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Теги: росія санкції Європейська партія

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