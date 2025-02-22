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Британія планує оголосити новий пакет підтримки України всупереч тиску Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Британія планує оголосити новий пакет підтримки України всупереч тиску Трампа
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер
фото: Офіс президента

24 лютого міністр оборони Британії Джон Хілі дасть інтерв’ю, пояснюючи додаткову підтримку для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готується оголосити про новий пакет допомоги для України, на тлі тиску президента США Дональда Трампа на Україну щодо укладення мирної угоди з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

The Telegraph пише, що пакет можуть оголосити вже в понеділок, 24 лютого на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначено, що Стармер має намір представити комплекс заходів, який у Лондоні називають «потрійним ударом». Йдеться про військову допомогу, нові санкції та заходи проти російських олігархів.

Також відомо, що Стармер з Трампом зустрінуться у Білому домі в четвер, 27 лютого. Тоді ж прем’єр Британії планує оголосити про підвищення оборонного бюджету країни до 2,5% ВВП, найімовірніше, до 2030 року, щоб знизити напругу між Вашингтоном та Лондоном.

Новий пакет підтримки від Британії для України ризикує розчарувати Білий дім. Але джерело в уряді захистило цей підхід, сказавши The Telegraph: «Ми завжди говорили, що хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію, чи то для переговорів, чи для продовження бойових дій. Ми ще не знаємо, яку з цих позицій ми обіймемо. Це правильно, що ми продовжуємо підтримувати Україну всіма способами, про які ми давно говорили».

Міноборони оприлюднить нові подробиці своєї військової допомоги Україні. Обговорюється також додаткове озброєння для сил Зеленського. Також буде оприлюднено набір санкцій проти Росії.

Повідомляється, що 24 лютого міністр оборони Британії Джон Хілі дасть інтерв’ю, пояснюючи додаткову підтримку для України.

Згідно з даними The Telegraph, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Повідомляється, що це перша пряма заява британського прем'єра про можливість розміщення миротворчих сил Сполученого Королівства в Україні.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський обговорював зі Стармером майбутні перспективи й можливості.

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Теги: міністр санкції Велика Британія озброєння 24 лютого військова допомога

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