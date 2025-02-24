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Яку допомогу отримала Україна на річницю повномасштабної війни: повний список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Яку допомогу отримала Україна на річницю повномасштабної війни: повний список
фото з відкритих джерел

Лідери іноземних країн оголосили про допомогу Україні на мільярди доларів

У третю річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну країни-партнери нашої держави оголосили про нову допомогу. Йдеться як про зброю та військову техніку, так і про фінансування гуманітарних потреб та кошти для відновлення України. Про це повідомляє «Главком».

Британія

Велика Британія надає Україні найбільший пакет допомоги на 4,5 млрд фунтів ($5,67 млрд).

«Ми маємо зміцнити Україну ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу в цій війні. І ми можемо це зробити трьома шляхами. По-перше, якщо ми збільшимо військову допомогу Україні. І Велика Британія це робить – надає 4,5 млрд фунтів військової допомоги, більше, ніж коли-небудь», – заявив премʼєр Британії Кір Стармер.

Крім того, британський прем'єр оголосив про введення найбільшого пакета санкцій проти Росії. Він додав, що обговорюватиме це також на зустрічі G7.

Норвегія

Норвегія виділить 3,5 млрд євро у 2025 році на потреби України. Як зазначив прем'єр країни Йонас Гар Стьоре, з них 1 млрд євро підуть на гуманітарну підтримку, 300 євро млн на енергетику та 300 євро млн на інвестиції у промисловість.

Швеція

Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони вартістю 1,2 млрд шведських крон (понад $127 млн). Ці кошти є частиною шведського пакета підтримки загальною вартістю 13,5 млрд шведських крон, який був оголошений у січні.

Напередодні шведські урядовці в газеті Svenska Dagbladet повідомили, що Україні передадуть системи Robot 70 та Tridon Mk2.

Данія

Уряд Данії оголосив про виділення Україні пакету допомоги на 2 млрд данських крон (близько 268 млн євро). За даними уряду, кошти спрямують на боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Іспанія

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро для України на 2025 рік. 

Іспанія долучатиметься до процесу відновлення України, створюватиме нові структури і заохочуватиме компанії свої країни до участі. Іспанія і Україна створять в Алікатне спеціальний українських хаб. 

Ірландія

Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони. Це рішення стало частиною зобов’язань уряду.

Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.

Канада

Україна отримає від Канади 25 бойових машин піхоти LAV III та чотири авіаційні тренажери для винищувачів F-16.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сказав, що озброєння надійде до України найближчими місяцями. Також Канада передасть першу частину допомоги на суму $5 млрд, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

LAV III (Light Armored Vehicle III) – це канадська бойова машина піхоти, розроблена на основі швейцарської Mowag Piranha III. Вона використовується армією Канади та низки інших країн як основна броньована платформа для механізованих підрозділів. LAV III здатна перевозити до семи піхотинців, забезпечуючи їм високу мобільність і захист у бойових умовах.

Фінляндія

Фінляндія виділить 4,5 млн євро для підтримки України. Ці кошти спрямують у фонд, що підтримує українців на сході та півдні країни, а також на деокупованих територіях.

Метою фонду є підтримка соціальної стабільності, особливо на сході та півдні України, а також на звільнених від тимчасової окупації територіях, які зазнали найбільшої шкоди внаслідок агресивної війни Росії.

Програма підтримує вразливі групи населення прифронтових громад, зокрема жертв сексуального насильства та ветеранів війни, а також реагує на потреби у психосоціальній підтримці. Фонд також підтримує зусилля з повернення вимушено переміщених українських дітей та пошук осіб, зниклих безвісти внаслідок війни. Фонд також сприяє вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах. 

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

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Теги: зброя війна військова техніка озброєння Європейський союз

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