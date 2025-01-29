Які обмеження міститиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії: роз'яснення Politico

ЄС нещодавно продовжив санкції проти РФ на пів року

Нові санкції не міститимуть повної заборони на імпорт скрапленого природного газу з Росії

Європейський Союз у новому пакеті санкцій проти Російської Федерації не намагатиметься повністю заборонити закупівлю російського скрапленого природного газу. Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія планує у середу, 29 січня, офіційно представити 16-й пакет санкцій країнам-членам. Нові санкції не міститимуть повної заборони на імпорт СПГ з Росії. Замість цього передбачається лише зупинка потоків російського СПГ, який надходить до терміналів ЄС, не підключених до газової системи Союзу – обмеження, яке не вплине на більшу частину імпорту скрапленого природного газу з РФ.

Крім скрапленого природного газу, пакет санкцій, як очікується, включатиме обмеження проти застарілих танкерів «тіньового флоту», які перевозять російську нафту. Зокрема, під санкції потраплять ще 74 танкери.

Також пропозиції для нового пакета передбачатимуть обмеження поставок алюмінію з Росії. Ще нові санкції будуть спрямовані на обладнання для відеоігор, таке як Xbox від Microsoft, яке Росія використовує для керування безпілотниками.

Як зазначається, відсутність повного обмеження на поставки російського СПГ розчарує «яструбів» ЄС, які підтримують жорсткі санкції проти РФ. Минулого місяця десять країн ЄС, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Єврокомісію якнайшвидше заборонити такий імпорт.

«Шкода. Певною мірою ми розчаровані», – сказав міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, але додав, що країна не втрачає надії на майбутню «дорожню карту» ЄС щодо припинення всіх енергетичних зв'язків з Росією.

Нагадаємо, Брюссель пропонує заборонити постачання ігрових консолей (приставок) до Росії через те, що їх використовують для управління безпілотниками.

До слова, міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна в обмін на згоду продовжити санкції проти Росії на пів року отримала від ЄС «зобовʼязання» в енергетичній сфері.