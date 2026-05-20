Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти

Ростислав Вонс
Ліцензія дозволяє імпорт палива, переробленого з російської нафти в третіх країнах, зокрема Індії та Туреччині
фото: Shutterstock (ілюстративне)
Нові правила діятимуть безстроково, але періодично переглядатимуться і можуть бути змінені або скасовані

Велика Британія дозволила імпорт дизельного та авіаційного палива, виробленого з російської нафти в третіх країнах. Відповідне рішення було ухвалено на тлі стрибка цін на паливо через блокади Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається на сайті Управління з реалізації фінансових санкцій Сполученого Королівства, дозвіл на імпорт передбачає генеральна торговельна ліцензія, яка була видана у вівторок, 19 травня, звільняючи деякі товари від санкційних обмежень.

Ліцензія, що набирає чинності в середу, 20 травня, дозволяє імпорт палива, переробленого з російської нафти в третіх країнах, зокрема, в Індії та Туреччині. При цьому компанії зобов'язані вести відповідний облік.

Ліцензія має безстроковий характер, але періодично переглядається міністром внутрішніх справ, який має право у будь-який час змінювати, відкликати чи зупиняти дію документа.Окремо Велика Британія видала тимчасову ліцензію до 1 січня наступного року на морське транспортування зрідженого газу та супутніх послуг у рамках санкційних правил щодо Росії.

Нагадаємо, тіньовий флот Росії продовжив активно використовувати британські морські маршрути для експорту нафти, попри публічні погрози Лондона посилити контроль над підсанкційними суднами.

До слова, Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем.

Як повідомлялося, глобальна нафтова криза, спричинена блокуванням Ормузької протоки, може перейти у значно гострішу фазу вже за кілька тижнів. Видимий спокій на ринках оманливий: резерви стрімко вичерпуються, а заборона американського експорту здатна моментально обвалити світову систему постачання.

