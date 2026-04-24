Російський репер Тіматі потрапив під санкції ЄС через підтримку війни проти України

Тіматі відкрито просуває російську пропаганду та бажає піти на війну проти України

Російський репер Тіматі (Тимур Юнусов), який підтримує Путіна війну РФ проти України, опинився під санкціями ЄС. Путініст відреагував на санкції та висловив свою реакцію в Instagram. Про це пише «Главком» із посиланням на документ.

Як зазначається у документі, Тимур Юнусов підтримував та поширював кремлівські пропагандистські наративи та символіку так званої «СВО». Ба більше, пропагандист висловлював готовність особисто піти воювати проти України. Також у 2014 році співак підтримав незаконну анексію Криму. Він виступав у Сімферополі після анексії на «п’ятій річниці возз’єднання Криму з Росією».

Тімоті брав участь у пропагандистському мітингу під назвою «За світ без нацизму! За Росію! За президента», який відбувся 18 березня 2022 року на стадіоні «Лужники». «Тимур Юнусов висловив підтримку кандидатурі Володимира Путіна на президентських виборах та брав участь у його передвиборчих кампаніях. Він був одним із довірених осіб Володимира Путіна під час однієї з його президентських кампаній», – йдеться в документі.

У висновку зазначається, що Тіматі підтримує дії та політику, які «підривають або загрожують територіальній цілісності».

На це відреагував і сам росіянин у своєму блозі в Instagram. Путініст стверджує, що йому байдуже на санкції, адже він ніколи не мав майна в ЄС. «На відміну від багатьох чиновників, у мене немає і ніколи не було нерухомості за кордоном і банківських рахунків у ЄС. Тому на 20-й пакет санкцій мені п**», – заявив пропагандист.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову, відомому за сценічним псевдонімом Тіматі. За матеріалами справи, Тіматі є одним з учасників російської пропаганди, який був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та в заходах із нагоди святкування перемоги на «виборах».

Крім того, співак підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Задокументовано, що він узяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.