Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України

Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України

Частину терміналів Starlink використовують українські військові для зв’язку та керування дронами на фронті

Велика Британія в рамках підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Згідно з оприлюдненими урядовими даними, за останні чотири роки британське оборонне відомство витратило на послуги Starlink £16,6 млн, що становить близько €19 млн.

Частина цих коштів була спрямована на придбання терміналів Starlink для України. Вони використовуються для забезпечення стабільного високошвидкісного інтернет-зв’язку на лінії фронту.

Інші витрати пов’язані із забезпеченням зв’язку для британських військових і моряків, які перебувають у віддалених районах за межами країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна отримала понад 50 тис. терміналів Starlink від західних союзників.

Частина обладнання була передана як пряма допомога від компанії SpaceX. Інші термінали надійшли в межах військової підтримки США та від європейських партнерів, зокрема Польщі.

Starlink активно використовується українськими військовими для координації підрозділів, підтримання зв’язку та керування безпілотниками на фронті.

Нагадаємо, Велика Британія останніми місяцями посилює оборонну співпрацю з Україною та Європейським Союзом. Лондон планує долучитися до кредитної програми ЄС для України на €90 млрд, а також розширює участь британських компаній у військових та технологічних проєктах.

Крім того, Британія інвестує у протидію російським загрозам та розвиток сучасних військових технологій. Зокрема, Лондон запровадив санкції проти осіб і компаній, пов’язаних із виробництвом російських дронів в ОЕЗ «Алабуга», а також вклав £6 млн у створення нової навігаційної системи для захисту військових кораблів від російського радіоелектронного глушіння.