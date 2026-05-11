Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
Термінали Starlink допомагають забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету на передовій України
фото: Reuters

Частину терміналів Starlink використовують українські військові для зв’язку та керування дронами на фронті

Велика Британія в рамках підтримки України щорічно витрачає мільйони фунтів стерлінгів на послуги супутникового інтернет-зв’язку Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Згідно з оприлюдненими урядовими даними, за останні чотири роки британське оборонне відомство витратило на послуги Starlink £16,6 млн, що становить близько €19 млн.

Частина цих коштів була спрямована на придбання терміналів Starlink для України. Вони використовуються для забезпечення стабільного високошвидкісного інтернет-зв’язку на лінії фронту.

Інші витрати пов’язані із забезпеченням зв’язку для британських військових і моряків, які перебувають у віддалених районах за межами країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна отримала понад 50 тис. терміналів Starlink від західних союзників.

Частина обладнання була передана як пряма допомога від компанії SpaceX. Інші термінали надійшли в межах військової підтримки США та від європейських партнерів, зокрема Польщі.

Starlink активно використовується українськими військовими для координації підрозділів, підтримання зв’язку та керування безпілотниками на фронті.

Нагадаємо, Велика Британія останніми місяцями посилює оборонну співпрацю з Україною та Європейським Союзом. Лондон планує долучитися до кредитної програми ЄС для України на €90 млрд, а також розширює участь британських компаній у військових та технологічних проєктах.

Крім того, Британія інвестує у протидію російським загрозам та розвиток сучасних військових технологій. Зокрема, Лондон запровадив санкції проти осіб і компаній, пов’язаних із виробництвом російських дронів в ОЕЗ «Алабуга», а також вклав £6 млн у створення нової навігаційної системи для захисту військових кораблів від російського радіоелектронного глушіння.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Starlink Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету
6 травня, 12:15
Іноземні найманці воюють на боці Росії проти України
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
6 травня, 08:46
Україна поступово відходить від моделі сировинного експорту – переробка олійних культур стала одним із ключових чинників зростання валютної виручки
Агроекспорт приніс Україні $6,3 млрд за квартал: головний драйвер – переробка
1 травня, 08:55
Прокуратура Швеції заарештувала балкер Caffa через підозру в перевезенні викраденого українського зерна
Швеція заарештувала судно із санкційного списку України
30 квiтня, 14:50
Україна ризикує втратити частину допомоги від США
Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом
27 квiтня, 11:13
Очільник МЗС наголосив, що кожен керівник дипломатичної установи повинен мати чітку стратегію змін
Міністр Сибіга розкрив вимоги, які він ставить перед кожним українським послом
22 квiтня, 13:36
На виборах у Болгарії перемогла проросійська партія
Головні ризики для України після виборів у Болгарії
21 квiтня, 16:46
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
14 квiтня, 14:14
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
12 квiтня, 18:59

Соціум

Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
Британія показала масштаби витрат на супутниковий зв’язок для України
Китай взяв під контроль ключовий елемент експорту газу з РФ
Китай взяв під контроль ключовий елемент експорту газу з РФ
Франція запроваджує карантин: у евакуйованого пасажира з Тенерифе виявили симптоми хантавірусу
Франція запроваджує карантин: у евакуйованого пасажира з Тенерифе виявили симптоми хантавірусу
Дружать майже три десятиліття. Що відомо про Шредера, якого Путін бачить посередником у переговорах із ЄС
Дружать майже три десятиліття. Що відомо про Шредера, якого Путін бачить посередником у переговорах із ЄС
В Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили
В Аугсбурзі учасники «Безсмертного полку» ходили із портретом Степана Бандери і навіть цього не помітили
Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах
Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua