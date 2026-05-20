Лондон потрапив у скандал через послаблення санкцій проти РФ

Уряд Стармера вже вибачається та готує перегляд скандального рішення

Міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт визнав, що уряд «незграбно» реалізував рішення щодо часткового пом’якшення санкцій проти Росії, через що воно спричинило хвилю критики та хибне трактування позиції Лондона. Йдеться про дозвіл на імпорт дизельного пального та авіаційного гасу, вироблених у третіх країнах із російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Політик визнав, що рішення було ухвалене «незграбно», а сам підхід до комунікації спричинив неправильне трактування дій уряду. «Відповідальність за це лежить на мені», – заявив Браянт та вибачився перед парламентом.

За його словами, британська влада вже готує відкликання або призупинення відповідної ліцензії у найкоротші терміни. Скандал навколо рішення посилився після того, як інформація про пом’якшення санкцій з’явилася у медіа раніше, ніж на офіційному сайті уряду. Рішення викликало негативну реакцію не лише у Великій Британії, а й за її межами, включно з Україною.

Критики заявили, що подібні кроки можуть послабити економічний тиск на Росію та суперечать попереднім заявам Лондона про жорстку санкційну політику.

Лідерка британських консерваторів Кемі Баденох у парламенті різко розкритикувала дії уряду, заявивши про ризики фінансування російської військової машини через нафтові доходи. У відповідь прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія продовжує посилювати санкційний тиск на Росію.

За даними Bloomberg, британська влада дозволила імпорт дизельного пального та авіаційного гасу, вироблених у третіх країнах із використанням російської нафти, зокрема після її переробки в Індії та Туреччині. Водночас компанії мають вести облік походження сировини.

Також Лондон видав тимчасовий дозвіл на морське транспортування скрапленого природного газу з російських проєктів Sakhalin-2 та Yamal LNG до початку наступного року. Документ передбачає можливість супутніх послуг, включно з перевезенням та фінансуванням.

Нагадаємо, що міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжать ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.