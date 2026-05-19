Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Євросоюз може змінити підхід до українських чоловіків у Європі
фото: ДПСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Брюсселі заявили, що автоматичний тимчасовий захист для чоловіків, які виїхали з України, виглядає «суперечливим сигналом» на тлі підтримки Києва у війні з РФ

У країнах Європейського Союзу почали обговорювати можливі зміни правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон заявила, що нинішній механізм викликає дискусії серед держав-членів Євросоюзу.

За її словами, у ЄС вважають суперечливим те, що військовозобов’язані чоловіки, які не мають права залишати Україну, після перетину кордону автоматично отримують тимчасовий захист у країнах Європи.

«На мою особисту думку, не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, щойно перетинають кордон, можливо, навіть нелегально, одразу отримують тимчасовий захист», – заявила Йоханссон.

Вона також наголосила, що така ситуація може виглядати як «суперечливий сигнал» для України, оскільки ЄС одночасно підтримує Київ у війні проти Росії, у тому числі військовою допомогою.

Водночас Йоханссон запевнила, що наразі жодного погодженого рішення щодо обмежень немає. «Тому, на мою думку, є сенс запроваджувати певні винятки, але це питання ще не погоджене. Тож, подивимося. Проте, якщо якісь обмеження і будуть запроваджені, думаю, вони будуть дуже незначними», – зазначила вона.

Нагадаємо, що державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз ухилянти Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищення цього вузла суттєво підірве логістику та координацію дій штурмових груп ворога
Сили оборони уразили логістичний вузол росіян біля Селидового на Донеччині (відео)
Вчора, 08:15
Наприкінці грудня 2022 року Василь остаточно вирішив піти до війська
Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука
16 травня, 09:00
Пріоритетом атак БПЛА стали склади, командні пункти й транспортні вузли в проміжній зоні
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
15 травня, 22:10
У ЄС заговорили про «нове НАТО» через війну в Україні
Європа заявила про намір посилити власний вплив у НАТО
6 травня, 19:33
Міністерство фінансів оприлюднило дані за березень 2026 року
Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень
1 травня, 16:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 903 танки
Втрати ворога станом на 1 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
1 травня, 07:04
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
27 квiтня, 23:13
Транзакції, зняття готівки та онлайн-оплати стали недоступними у десятках країн Європи
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
21 квiтня, 22:36
Глава України підписав указ №321/2026
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
20 квiтня, 18:46

Соціум

НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
НАТО таки втрутиться в іранський конфлікт? В Альянсі заговорили про нову місію
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Киргизстан потрапив під санкційний удар. Влада пішла на жорсткий крок
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
Для чого Путіну навчання з Білоруссю? Центр протидії дезінформації назвав три цілі
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування
Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua