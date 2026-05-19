Євросоюз задумався над змінами правил для українців під тимчасовим захистом

Євросоюз може змінити підхід до українських чоловіків у Європі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Брюсселі заявили, що автоматичний тимчасовий захист для чоловіків, які виїхали з України, виглядає «суперечливим сигналом» на тлі підтримки Києва у війні з РФ

У країнах Європейського Союзу почали обговорювати можливі зміни правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Спеціальна представниця з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон заявила, що нинішній механізм викликає дискусії серед держав-членів Євросоюзу.

За її словами, у ЄС вважають суперечливим те, що військовозобов’язані чоловіки, які не мають права залишати Україну, після перетину кордону автоматично отримують тимчасовий захист у країнах Європи.

«На мою особисту думку, не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, щойно перетинають кордон, можливо, навіть нелегально, одразу отримують тимчасовий захист», – заявила Йоханссон.

Вона також наголосила, що така ситуація може виглядати як «суперечливий сигнал» для України, оскільки ЄС одночасно підтримує Київ у війні проти Росії, у тому числі військовою допомогою.

Водночас Йоханссон запевнила, що наразі жодного погодженого рішення щодо обмежень немає. «Тому, на мою думку, є сенс запроваджувати певні винятки, але це питання ще не погоджене. Тож, подивимося. Проте, якщо якісь обмеження і будуть запроваджені, думаю, вони будуть дуже незначними», – зазначила вона.

Нагадаємо, що державна прикордонна служба України запускає на своєму офіційному порталі новий цифровий сервіс «Особистий кабінет». Відтепер українці зможуть самостійно, безкоштовно та в реальному часі перевіряти, чи встановлено щодо них обмеження на перетин державного кордону.