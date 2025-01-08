В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі

Дрони атакували комбінат, де росіяни зберігали авіаційне паливо для авіабази «Енгельс-2»

В Енгельсі після атаки горить нафтосховище авіабази. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що палає комбінат «Кристал». Там росіяни зберігали авіаційне паливо для авіабази «Енгельс-2».

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що Саратов та Енгельс сьогодні вночі зазнали масованої атаки БПЛА.

За попередньою інформацією, нібито ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків.

Місцеві жителі кажуть про щонайменше 25 вибухів.

🔥Ранковий пейзаж Енгельса. На це можна дивитися довго 😉 pic.twitter.com/n0KmA0NtQw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Нагадаємо, що роблизу Енгельса розташована однойменна російська авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.