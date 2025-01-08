Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)
Пожежа на нафтобазі в Енгельсі
скрін із відео

Дрони атакували комбінат, де росіяни зберігали авіаційне паливо для авіабази «Енгельс-2»

В Енгельсі після атаки горить нафтосховище авіабази. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що палає комбінат «Кристал». Там росіяни зберігали авіаційне паливо для авіабази «Енгельс-2».

В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео) фото 1

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що Саратов та Енгельс сьогодні вночі зазнали масованої атаки БПЛА.

За попередньою інформацією, нібито ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків.

Місцеві жителі кажуть про щонайменше 25 вибухів.

Нагадаємо, що роблизу Енгельса розташована однойменна російська авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

До слова, триває 1050-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чорний дим видно у різних частинах міста
У Енгельсі пролунали потужні вибухи, в районі нафтобази сталася пожежа
Сьогодні, 03:44
Головні новини ночі проти 8 січня
Вибухи в районі нафтобази у Енгельсі, план підтримки оборони України до 2027 року: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
На нафтобазі «Ярцевська» зафіксовані потужні вибухи та пожежа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області
31 грудня, 2024, 17:01
У Смоленській області палає нафтобаза
Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області (відео)
31 грудня, 2024, 05:03
Внаслідок атаки на нафтобазу у небо піднявся чорний дим
Атака на нафтобазу в Орловській області: що відомо про наслідки (відео)
14 грудня, 2024, 09:53
На російській нафтобазі розпочалася масована пожежа
Генштаб офіційно підтвердив ураження нафтобази на Брянщині
11 грудня, 2024, 10:28
На кадрах видно момент вибуху та потужне полум'я, яке здіймається в небо
У Брянську пролунали вибухи: горить нафтобаза «Транснефті»
11 грудня, 2024, 01:40
Робота операторів FPV дронів ГУР МО України на Донецькому напрямку
ГУР показало, як українські дрони знищили російські РЕБ та логістику (відео)
Вчора, 14:20
Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу
Дрони СБУ здійснили атаку на найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга: деталі спецоперації
6 сiчня, 16:27

Соціум

«Пʼють цілими сімʼями». Продажі алкоголю в Росії оновили історичний максимум
«Пʼють цілими сімʼями». Продажі алкоголю в Росії оновили історичний максимум
Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT
Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT
В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)
В Енгельсі палає комбінат «Кристал»: що на ньому зберігали окупанти (відео)
Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення
Лос-Анджелес у вогні: пожежа спричинила масову евакуацію населення
Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126
Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126
Залежність від онлайн-казино стає серйозною проблемою в Японії
Залежність від онлайн-казино стає серйозною проблемою в Японії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
52K
Директор збиткової «Укрпошти» засекретив дані про осіб, які отримують зарплату вище 100 тис. грн
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
31K
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
14K
Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua