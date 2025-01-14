Сили оборони вдруге вдарили по Енгельсу: знищено паливо для Ту-160

Сили оборони зауважують, що кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації РФ завершена

У ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Про це повідомляє 14 Окремий Полк БпАК.

«В результаті ураження на території нафтобази «Кристал» знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони зауважують, що кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня в Енгельсі Саратовської області на базі нафтопродуктів спалахнула сильна пожежа. Місто знову атакували невідомі дрони.

Як повідомлялося, база нафтопродуктів в Енгельсі також спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.