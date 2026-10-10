«Флаймультитех» здійснює масштабні імпортні поставки високотехнологічної продукції та безпілотників, партнерство з провідними виробниками ОПК й підтримку українських військових

ТОВ «Флаймультитех» розкрило підсумки співпраці з військовими частинами та українськими виробниками. За даними компанії, масштаби цієї діяльності характеризуються такими показниками: понад 400 тис. одиниць імпортованих товарів, обладнання та комплектуючих, загальна вартість ввезеної продукції – понад 200 млн грн. Загальна сума сплаченого податку на додану вартість (ПДВ) та митних платежів склала 54,99 млн грн.

ТОВ «Флаймультитех» зазначає: в умовах повномасштабної війни український бізнес стає важливою складовою обороноздатності держави. Тому компанія поєднує масштабні імпортні поставки високотехнологічної продукції та безпілотників, прозору сплату податків, партнерство з провідними виробниками оборонної техніки й пряму підтримку українських військових. Усі імпортні операції здійснюються в межах чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням податкових зобов’язань.

У повідомленні компанії зазначено: основним надійним постачальником, що задовольняє потреби ЗСУ у найсучасніших засобах боротьби для здійснення захисту нашої держави, є компанія MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Кирила Пахомова. Окрім бізнесу, він активно долучається до надання фінансової допомоги різним військовим формуванням.

Одним із ключових напрямів компанії є імпорт і постачання сучасних безпілотних літальних апаратів. Серед представлених брендів – всесвітньо відомі виробники DJI та Autel Robotics. Їхні безпілотні системи широко застосовуються для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу територій, виявлення загроз та виконання інших завдань із забезпечення безпеки й оборони України, допомагаючи військовим отримувати оперативну інформацію та підвищувати ефективність бойової роботи.

Окреме місце в діяльності компанії займає імпорт широкого асортименту компонентів для виробництва FPV-дронів. ТОВ «Флаймультитех» забезпечує постачання деталей від відомих міжнародних брендів: Caddx – відеокамери та системи передачі відеосигналу, Hobbywing – електронні регулятори швидкості, електродвигуни та інші компоненти, T-Motor – високопродуктивні електродвигуни та силові установки, AxisFlying – двигуни та комплектуючі для FPV-систем, SoloGood – обладнання та комплектуючі для безпілотних платформ.

Також асортимент включає інші електронні компоненти, необхідні для виготовлення, модернізації та обслуговування БПЛА.

Ще одним стратегічно важливим напрямом є постачання оптоволоконної продукції. В умовах сучасної війни такі технології забезпечують стабільну передачу даних, стійкість до електромагнітних перешкод і відкривають можливості для розвитку захищених систем зв’язку та безпілотних комплексів.

Співпраця з українськими виробниками ТОВ «Флаймультитех» співпрацює з українськими підприємствами, які створюють сучасні технологічні рішення для Сил оборони. Серед них: «Генерал Черешня» український виробник безпілотних систем.

«Глобал Марк» – компанія у сфері забезпечення оборонного сектору технологічною продукцією.

«Мілітдрон» – представник індустрії безпілотних технологій і обладнання оборонного призначення.

BlackBird – партнер у межах забезпечення потреб оборонного сектору. Така кооперація дозволяє формувати ефективні ланцюги постачання й розвивати український оборонно-промисловий комплекс. Компанія також безпосередньо працює з військовими частинами та оборонними угрупованнями.

Окрім бізнесу, Кирило Пахомов системно допомагає фінансово різним військовим підрозділам. Його внесок відзначено численними грамотами та подяками, адже допомога армії сьогодні – це спільна відповідальність держави, суспільства та бізнесу.