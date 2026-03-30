Розвідка викрила судна, що працюють на військову економіку РФ

«Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів»

Головне управління розвідки в розділі «Морські судна» порталу War&Sanctions оприлюднило перелік з 51 судна, які агресор використовує як ресурс для наповнення своєї військової казни та продовження агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

До оновлення увійшли нафтові танкери, що забезпечують морський експорт російської нафти й нафтопродуктів, а також вантажні судна, які співпрацюють з агресором і заходять у закриті порти на тимчасово окупованій території України – зокрема в Маріуполь і Керч.

«Росія системно використовує морську логістику не лише для експорту енергоносіїв, а й для вивезення викрадених українських ресурсів – зерна, руди, вугілля. Паралельно держава-агресор намагається інтегрувати окуповані території у власну економічну систему, відкриваючи українські порти для іноземних суден. Для прикриття такої діяльності РФ застосовує схеми із використанням суден під прапорами третіх держав, зокрема тих, які офіційно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України», – наголошує ГУР.

Розвідка підкреслила, що ключовою ланкою цієї логістики залишаються капітани суден – саме вони володіють повною інформацією про походження та характер вантажів, а також маршрути слідування.

ГУР закликало держави та міжнародні організації посилити контроль за судноплавством і не допускати заходження суден до закритих портів на окупованих територіях, а також запровадити додаткові санкції проти причетних до незаконної діяльності: «Окремо звертаємось до екіпажів морських суден: участь у протиправних операціях в українських портах означає співучасть в агресії. Відповідальність капітанів суден за участь у окупаційних операціях країни-агресора є неминучою».

До слова, Збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та обшукувати російські нафтові танкери у своїх територіальних водах. Рішення прем’єр-міністра Кіра Стармера спрямоване на боротьбу з тіньовим флотом Москви – сотнями старих суден із непрозорою власністю, які Росія використовує для експорту нафти в обхід західних санкцій.

Як повідомлялося, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна.