Литва направила РФ ноту протесту

Через обстріли України держава-агресорка отримала ноту протесту

Литва направила ноту протесту РФ у зв’язку з великодніми обстрілами цивільних в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, передає «Главком».

«Сьогодні Литва подала Росії ноту протесту у зв’язку з її терористичною кампанією проти українських цивільних осіб. Атака по ринку або автобусній зупинці, де перебувають цивільні особи, є воєнним злочином», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уранці 7 квітня російські війська вдарили дроном по маршрутці в Нікополі на Дніпропетровщині. Рятувальникам разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох людей. Однак внаслідок атаки є загиблі та поранені.

До слова, російська терористична армія 9 квітня вдарила по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок цього постраждали люди.

Також унаслідок влучання російського ударного дрона «Герань-2» знищено відділення «Нової пошти» у Новомиколаївці Запорізької області.

Зокрема, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки 9 квітня російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Вони отримали необхідну медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.