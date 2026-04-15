Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою
Країна дозволила судну Abinsk зайти до порту Хайфа
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами українського міністра, незаконна торгівля викраденими товарами не повинна допускатися

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зателефонував главі ізраїльського МЗС Гідеону Саару після інформації про те, що російський суховантаж зайшов у порт в Хайфі з 43 тис. тонн краденої пшениці на борту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українське зовнішньополітичне відомство.

«Я також звернув увагу на російське судно, яке перевозило зерно, викрадене з України, і якому було дозволено пришвартуватися в одному з портів Ізраїлю», – зазначив він.

Під час переговорів Сибіга підкреслив, що Росія використовує продаж викрадених продуктів для підтримки своїх воєнних дій. Він наголосив на тому, що міжнародна спільнота не повинна дозволяти таку торгівлю.

Окрім ситуації із зерном, дипломати обговорили питання безпеки та поточні події на Близькому Сході. Обидві сторони підтвердили готовність до подальшої співпраці та домовилися підтримувати постійний зв’язок.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив судну Abinsk із вантажем пшениці з тимчасово окупованих територій України зайти до порту Хайфа, розповіла журналістка проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько.

Суховантаж очікував дозволу зайти в ізраїльський порт з 23 березня. Відповідний дозвіл було надано лише 12 квітня. За наявною інформацією, на борту судна перебуває 43 765,18 тонн пшениці. Зерно було завантажене на якірній стоянці порту Кавказ, куди його доставили з окупованих українських портів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він повідомив, що Каїр більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України.

До слова, протягом липня-березня 2025/2026 маркетингового року Україна продемонструвала нову тенденцію на ринку зернопереробки: при стабільних обсягах продажу власного борошна за кордон, країна почала активніше закуповувати іноземну продукцію.

Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою
Ізраїль прийняв судно із краденим українським зерном. Сибіга звернувся з вимогою
