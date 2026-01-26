Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун

Демократи блокують бюджет через стрілянину в Міннеаполісі

Сполучені Штати опинилися за крок до чергового припинення роботи уряду. Сенатські демократи на чолі з Чаком Шумером пригрозили заблокувати законопроєкт про фінансування федеральних відомств. Причиною став конфлікт навколо бюджету Департаменту внутрішньої безпеки (DHS), а саме виділення $10 млрд для міграційної служби ICE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Різкий протест законодавців спровокувала нещодавня трагедія в Міннеаполісі, де під час операції федеральних агентів загинув 37-річний медбрат Алекс Претті. Цей інцидент викликав хвилю обурення в країні та змусив демократів вимагати суворого контролю над діяльністю силових структур. Вони наполягають, що не підтримають фінансовий пакет, доки до нього не включать механізми відповідальності агентів та обмеження практик, які призводять до зловживань.

Ситуація в Сенаті наразі патова. Республіканці мають лише 53 місця, тоді як для ухвалення бюджету необхідно мінімум 60 голосів. Це означає, що без компромісу з демократами закон не пройде. Тим часом термін тимчасового фінансування уряду закінчується вже 30 січня 2026 року.

The Hill нагадує, що США лише нещодавно оговталися від найдовшого в історії 43-денного шатдауну, який завершився у жовтні. Якщо до кінця січня політики не домовляться щодо фінансування DHS, частина державних установ знову закриється, що паралізує надання послуг громадянам та роботу багатьох міністерств.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень.

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.