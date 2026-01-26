Головна Світ Політика
search button user button menu button

Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
фото з відкритих джерел

Демократи блокують бюджет через стрілянину в Міннеаполісі

Сполучені Штати опинилися за крок до чергового припинення роботи уряду. Сенатські демократи на чолі з Чаком Шумером пригрозили заблокувати законопроєкт про фінансування федеральних відомств. Причиною став конфлікт навколо бюджету Департаменту внутрішньої безпеки (DHS), а саме виділення $10 млрд для міграційної служби ICE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Різкий протест законодавців спровокувала нещодавня трагедія в Міннеаполісі, де під час операції федеральних агентів загинув 37-річний медбрат Алекс Претті. Цей інцидент викликав хвилю обурення в країні та змусив демократів вимагати суворого контролю над діяльністю силових структур. Вони наполягають, що не підтримають фінансовий пакет, доки до нього не включать механізми відповідальності агентів та обмеження практик, які призводять до зловживань.

Ситуація в Сенаті наразі патова. Республіканці мають лише 53 місця, тоді як для ухвалення бюджету необхідно мінімум 60 голосів. Це означає, що без компромісу з демократами закон не пройде. Тим часом термін тимчасового фінансування уряду закінчується вже 30 січня 2026 року.

The Hill нагадує, що США лише нещодавно оговталися від найдовшого в історії 43-денного шатдауну, який завершився у жовтні. Якщо до кінця січня політики не домовляться щодо фінансування DHS, частина державних установ знову закриється, що паралізує надання послуг громадянам та роботу багатьох міністерств.

Нагадаємо, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень. 

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Як відомо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Теги: США бюджет протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
Чи зможуть Китай та РФ врятувати Іран від Трампа?
14 сiчня, 09:14
Підозру повідомили керівнику Служби інфраструктури, начальнику відділу та директору підрядника
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
30 грудня, 2025, 18:44
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
3 сiчня, 04:56
Знищений зенітний підрозділ на військовій авіабазі Ла-Карлота в Каракасі, Венесуела, 3 січня 2026 року
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
4 сiчня, 06:57
Глава Білого дому очікує, що ці кроки зміцнять обороноздатність союзників США
Президент США пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників
7 сiчня, 10:50
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
Американський фонд подав до Росії позов на $225 млрд за борги Російської імперії
17 сiчня, 08:36
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
Іран пригрозив руйнівною відповіддю, якщо США націляться на його керівництво
21 сiчня, 05:09
Кремлю на Радбезі ООН нагадали про «кошмар», який він створює для мільйонів
«Покладіть край цьому кошмару». США звернулися до Росії в ООН щодо України
13 сiчня, 09:03
Нафтове родовище поблизу озера Маракайбо у Венесуелі
Reuters: США готові продавати Китаю венесуельську нафту, але є нюанс
23 сiчня, 09:40

Політика

Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Канада не планує укладати угоду про торгівлю з Китаєм через погрози Трампа
Канада не планує укладати угоду про торгівлю з Китаєм через погрози Трампа
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
Хаменеї переміщений у бункер: Іран готується до можливого удару США
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua