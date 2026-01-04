Головна Світ Політика
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Кров за нафту»: конгресмен США розкритикував операцію у Венесуелі
Знищений зенітний підрозділ на військовій авіабазі Ла-Карлота в Каракасі, Венесуела, 3 січня 2026 року
фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Конгресмен від Демократичної партії Джейк Очінклосс вважає, що офіційна версія Вашингтона про «наркотероризм» режиму Мадуро є лише прикриттям

Конгресмен від Демократичної партії Джейк Очінклосс піддав різкій критиці військову операцію США у Венесуелі, заявивши, що справжні мотиви затримання Ніколаса Мадуро не пов'язані з боротьбою проти наркотиків. У коментарі для CNN він наголосив, що ключовою причиною втручання є контроль над енергоресурсами, передає «Главком».

За словами Очінклосса, офіційна версія Вашингтона про «наркотероризм» режиму Мадуро є лише прикриттям. Конгресмен зазначив, що кокаїн, який експортується з Латинської Америки, здебільшого прямує до Європи, тоді як найбільшою загрозою для життів американців є фентаніл, що постачається з Китаю.

«Це завжди стосувалося того факту, що Венесуела володіє найбільшими у світі запасами нафти. Це кров за нафту», – заявив політик. Він також додав, що Дональд Трамп таким чином виконує передвиборчі обіцянки перед великими американськими нафтовими корпораціями.

Плани Вашингтона на нафтовий сектор Критику конгресмена підкріплюють нещодавні заяви самого Трампа. Президент США підтвердив наміри взяти під контроль венесуельські родовища та залучити американський бізнес до багатомільярдних інвестицій у відновлення місцевої промисловості.

Наразі ситуація в енергетичному секторі Венесуели виглядає так:

  • галузь контролюється державною компанією Petróleos de Venezuela (PDVSA);
  • єдиною американською компанією, що працює в країні за спеціальним дозволом, є Chevron;
  • попри світове лідерство за обсягами запасів, видобуток значно скоротився через міжнародні санкції, а основним покупцем венесуельської нафти до останнього часу залишався Китай.

Очінклосс підкреслив, що дозвіл Міністерства фінансів для Chevron та майбутні плани Трампа свідчать про те, що операція має на меті перерозподіл ресурсів на користь США.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Теги: Дональд Трамп Венесуела США

