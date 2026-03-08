Трамп розкритикував Велику Британію через Іран

Дональд Трамп звернувся до прем'єр-міністра Кіра Стармера, пригрозивши, що США «запам'ятають» кроки Великої Британії після початку війни в Ірані

Президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності, пише «Главком».

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп на Truth Social .

Потім президент звернувся безпосередньо до прем'єр-міністра Кіра Стармера, пригрозивши, що США «запам'ятають» цей крок.

«Гаразд, прем’єр-міністре Стармер, вони нам більше не потрібні – але ми пам’ятатимемо. Нам не потрібні люди, які приєднуються до війн після того, як ми вже перемогли!», – сказав Трамп.

Міністерство оборони Великої Британії також оголосило, що США почали використовувати британські бази «для конкретних оборонних операцій, щоб запобігти запуску ракет Іраном регіону».

Відповідаючи на запитання журналістів на борту літака Air Force One щодо пропозиції британського уряду щодо використання баз, Трамп повторив, що цей крок зроблено занадто пізно.

«Вони нам не потрібні. Зараз не слушний час. Було б добре мати їх два тижні тому», – сказав Трамп.

Важливо: стан готовності авіаносця не означає, що британський уряд вирішив розгорнути HMS Prince of Wales, а також що військовий корабель не може бути задіяний в інших запланованих місіях.

Як повідомлялос раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході.

За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

До слова, Сполучені Штати не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями та термінами ударів по Ірану перед початком військової операції, яку США проводили разом з Ізраїлем.

За даними The Guardian, американська сторона не включила британських посадовців до офіційного кола осіб, яких заздалегідь поінформували про підготовку та проведення повітряних ударів по Ірану. Йдеться зокрема про точний час початку операції та її оперативні деталі.