Reuters: США готові продавати Китаю венесуельську нафту, але є нюанс

Китай протягом багатьох років був головним покупцем нафти Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа дозволяє Китаю купувати венесуельську нафту, але не за «нечесними, заниженими» цінами, а за справедливими ринковими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що хоча нафта буде збуватися на світовому ринку, адміністрація вимагає, щоб більша її частина продавалася до Америки. США заявляють, що будуть контролювати продаж венесуельської нафти на невизначений термін після затримання Мадуро 3 січня.

«Завдяки рішучій і успішній операції з підтримання правопорядку, проведеної президентом Трампом, народ Венесуели отримає справедливу ціну за свою нафту від Китаю та інших країн, а не корупційну, занижену ціну», – заявив неназваний чиновник.

Китай протягом багатьох років був головним покупцем нафти Венесуели, і ці продажі допомогли Каракасу погасити величезні борги перед Пекіном в рамках угод «борг за нафту». Адміністрація дозволяє Китаю купувати нафту за «справедливими ринковими цінами, а не за несправедливими, заниженими цінами», за якими Мадуро продавав нафту Китаю для погашення боргів, зауважив чиновник.

Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив минулого тижня, що США отримують близько $45 за барель венесуельської нафти, порівняно з приблизно $31, який Венесуела отримувала до захоплення Мадуро.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Дональд Трамп провів у Білому домі зустріч із топменеджментом найбільших енергетичних корпорацій світу. Головною темою стало повернення американського капіталу до Венесуели, країни з найбільшими запасами нафти, чия галузь роками перебувала у занепаді. Президент США наголосив, що нафта є ключовим пріоритетом його стратегії в регіоні після захоплення Мадуро.