Ворог б’є з важкої артилерії та атакує дронами: яка ситуація в регіонах

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник організовує спроби прорвати оборону наших військ

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів та РСЗВ. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку по території Білопільської ТГ здійснено мінометний обстріл. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Есманської, Шалигинської, Білопільської, Краснопільської та Новослобідської. Було зафіксовано 59 прильотів − з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування.

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Шалигінська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Краснопільська громада: у с. Грабовське пошкоджено двоповерховий будинок, транспортні засоби.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Затишшя, Новоданилівка, Гуляйполе, Шевченкове, Новоандріївка, Чарівне, Ольгівське, Мала Токмачка, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Кам'янське, Степове, Плавні, Приморське, Степногірськ, Таврійське.

Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора під обстрілом знову був Нікополь. Ворог направив на місто важку артилерію. Снаряди поцілили по будинках місцевих жителів. В місті пошкоджені три приватні оселі та дві господарські споруди. Понівечена й лінія електропередач. Без жертв.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне.

Вчора вдень ворог обстрілював з РСЗВ смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина. Також вчора вдень ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше три житлові будинки та заклад освіти.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник організовує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Сьогодні зранку – ракетні авіаобстріли с.Ласточкине, с.Орлівка, м.Авдіївка. Артобстріли с.Красногорівка та с.Кам’янка Очеретинської ТГ, влучання по території селищ. Обстріл триває.

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Також зранку відбувся масований артобстріл м.Авдіївка, влучання по центральній та промисловій частинах міста, околицям ПРАТ «АКХЗ». За минулу добу – ракетний обстріл (тип не встановлено), авіаудар (тип ракети не встановлено), обстріли з РСЗВ «Град», артилерії, мінометів. Обстріляні: смт Велика Новосілка, Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ»), Костянтинівка, смт Очеретине, смт Нью-Йорк, с. Максимільянівка, Часів Яр, с. Ласточкине, с. Кам’янка, с. Карлівка (Карлівське водосховище, околиці), с. Новокалинове.

Пошкоджено чотири житлових будинки (з них один – багатоквартирний), два цехи ПрАТ «АКХЗ», ТЕЦ, три гаражі, школа, газогін). За добу на Донеччині: один загиблий, семеро поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог здійснив артилерійський та мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Зміївка, Шляхове, Козацьке, Тягинка, Ольгівка, Чорнобаївка, Білозерка та місто Херсон. У смт Козацьке Новокаховської громади від ворожого обстрілу постраждала жінка. Окупанти гатили по селищу із артилерії та скидали боєприпаси з дронів. Місцева мешканка дістала поранення ноги.

У селі Зелений Гай під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна – отримала поранення.

За добу противник здійснив – 65 обстрілів (354 снарядів), у т.ч. 3 (18 снарядів) по м. Херсон: мінометних – 22, РСЗВ – шість, артилерійських – 24, танкових – три, БПЛА – 10. За добу поранено чотирьох людей серед цивільного населення. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 52 особи.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.