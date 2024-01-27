Чи можуть США залишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла

Подоляк: «Сполучені Штати не відмовляться від позиції глобального лідера, для якого підтримка України є обов'язковою функцією»

На переконання Подоляка, американські чиновники на різних рівнях чітко усвідомлюють: в Україну треба інвестувати

Підготовка до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки впливає на дискусію щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Американці вже вийшли на праймеріз і формують стартові електоральні позиції. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

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«Думаю, що все ж, попри всю свою внутрішню дискусію, вони приймуть рішення про необхідність допомоги цим трьом країнам. Тому що Сполучені Штати не відмовляться від позиції глобального лідера. Підтримка України і є обов'язковою функцією для глобального лідера. Тому що це інвестиції в лідерство, міжнародне право», – пояснив посадовець.

За його словами, ключовими донорами компаній у США є виробники озброєння, зокрема у республіканців. І для них зараз настав «золотий час». Сьогодні вони отримують дані про те, як та чи інша зброя працює не з полігонів, а з величезного реального поля бою, що дозволяє адаптувати її під чіткіші виклики.

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«До того ж вони сьогодні мають на полі бою в Україні абсолютне домінування зброї натівського стандарту. У такий спосіб вони витісняють із глобального ринку ключового конкурента – Росію. А це суттєве збільшення доходу збройних компаній США. Вони сьогодні з пакета допомоги України 90% залишають своїй економіці, а це додаткові робочі місця, додаткові інвестиції у військове виробництво. Вже ж доведено, що Patriot, навіть у модифікації 70-х років, є набагато ефективнішою зброєю. Він може суттєво протидіяти «Кинджалу», який дозволяв Росії диктувати умови в різних дискусіях на різних континентах. Це ж ефективний політичний інструмент», – зауважив Подоляк.

Він спрогнозував, що в США ще певний час продовжуватимуться внутрішні дискусії, однак американські чиновники на різних рівнях абсолютно «чітко усвідомлюють, що в Україну треба інвестувати».

«У війну України проти Росії треба інвестувати, тому що тоді буде переписано безпековий пакт самих США, де Росія перестане бути ключовим опонентом», – наголосив радник.

Нагадаємо, що учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Утім, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.