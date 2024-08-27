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Облік військового майна стане простішим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Облік військового майна стане простішим
Скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна
фото: mil.in.ua

Міноборони внесло ключові зміни у три накази щодо обліку військового майна

Міністерство оборони України продовжує цифровізацію української армії. Зокрема наразі внесено зміни у накази №232, №300 та №440, які стосуються військового обліку майна.Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

У Міноборони розповіли, що зміни у ці накази скасовують цілу низку бюрократичних норм, а частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі. Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.

Що змінюється:

  • скасовуються 16 неінформативних паперових книг і журналів. Наприклад, книги обліку руху осіб, що харчуються, чи журнал обліку мила;
  • скасовуються стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;
  • атестати на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері і роздрукувати. Раніше це були
  • бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових;
  • скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;
  • скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.
  • дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

Раніше повідомлялося, що командирам дозволять списувати військове майно вартістю до 1,7 млн грн своїм наказом без погодження з вищими посадовими особами. 

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Теги: Міноборони майно армія

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