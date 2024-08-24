Людям дадуть зброю: у Білорусії озвучили план на випадок нападу ЗСУ

У Генштабі Білорусі думають, що ЗСУ можуть вторгнутись на їхню територію і навіть озвучили план дій на випадок атаки

Генеральний штаб Білорусі висловив серйозне занепокоєння через потужні операції українських військ у Курській області Росії. У своєму нещодавньому інтерв'ю місцевим ЗМІ заступник начальника Генштабу Білорусі Віктор Тумар заявив про можливий сценарій у випадку, якщо Україна вирішить наступати на територію Білорусі.

Тумар припустив, що в разі вторгнення українських військ білоруське населення отримає зброю для захисту своїх домівок. Він підкреслив, що така стратегія є частиною військового плану Білорусі, згідно з яким захист країни забезпечується самим народом.

«Людям дали б можливість захищати свої домівки зі зброєю. Диверсійно-розвідувальні групи вже не могли б вільно пересуватися, а українці не мали б можливості просто так розстрілювати цивільні автомобілі» , – заявив Тумар.

За його словами, ключовим елементом захисту є саме люди, і військове командування Білорусі покладається на їхню готовність до опору.

Як повідомлялося, Білорусь активізувала свою військову присутність біля кордону з Україною, розгорнувши авіацію та війська протиповітряної оборони. Цей крок відбувся через день після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який оголосив про намір розмістити майже третину збройних сил країни вздовж кордону.

Нагадаємо, Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

До слова, міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.