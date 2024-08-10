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Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Білорусь перекине «Іскандери» й «Полонези» до кордону з Україною: влада відреагувала
Білорусь намагається відволікти увагу українського командування
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Центр протидії дезінформації пояснив наміри Лукашенка

Наміри Білорусі перекинути ракетні комплекси «Іскандер» і реактивні системи «Полонез» у прикордонні області – це спроба допомогти главі Кремля Володимиру Путіну у війні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

«Стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння – це спроба допомогти Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок», – пояснив посадовець

Утім, на думку Коваленка, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко може прогнозувати наслідки будь-яких провокацій.

Нагадаємо, що Лукашенко вимагає посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. 

Напередодні Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

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Теги: Білорусь кордон війна

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