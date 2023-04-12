Чи передавав Єгипет зброю Росії: відповідь США

У США немає даних, що Єгипет постачає Росії зброю, заявив Білий дім

Офіційний представник Національної ради безпеки США Джон Кірбі прокоментував нещодавні повідомлення про те, що влада Єгипту нібито планувала таємно поставити Росії 40 тис. ракет для реактивних систем залпового вогню.

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Про те, що президент Єгипту Абдель Фатах Ас Сісі розпорядився виготовити боєприпаси для таємної відправки до Росії, нещодавно написала газета Washington Post. Вона посилалася на масштабний витік американських секретних документів, який останніми днями активно обговорюють ЗМІ.

Однак, як повідомляє CNN, у вівторок Кірбі заявив, що американська влада не має даних про реалізацію таких планів.

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«Ми не бачили будь-яких свідчень того, що Єгипет постачає летальні озброєння Росії», – сказав представник Національної ради безпеки.

«В армії США є усталені оборонні відносини з Єгиптом, які тривають уже багато років», – додав Кірбі.

CNN також цитує неназваного єгипетського чиновника, який у розмові з місцевими ЗМІ назвав публікацію Washington Post «інформаційним абсурдом». За словами цієї людини, Єгипет веде «збалансовану політику» щодо іноземних партнерів.

Це повідомлення розмістили кілька пов'язаних із державою єгипетських ЗМІ.

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Раніше повідомлялося, що секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, «щоб уникнути проблем із Заходом».