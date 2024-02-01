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ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ у районі Бахмута на тлі позиційних боїв

Російські війська просунулися на схід від Іванівського (на захід від Бахмута). Позиційні бої тривали на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Побєди. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військових

31 січня позиційні бої на Куп'янському напрямі тривали, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Російські та українські джерела повідомляють, що позиційні бої відбувалися на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на південний схід від Куп'янська в районі Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Берестового та Крохмального.

31 січня позиційні бої в районі Кремінної продовжувалися, проте підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої відбувалисяна захід від Кремінної в районі Тернів, Торського та Ямполівки, на південний захід від Кремінної у Діброви та Кузьминого; та південніше Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Російські війська нещодавно здійснили підтверджений наступ у районі Бахмута на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 30 січня, показують, що російські війська просунулися на схід від Івановського (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Хромового та Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ у районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 31 січня. Кадри, опубліковані 31 січня, показують, що російські війська трохи просунулися вздовж вулиці Спортивної у південному житловому районі Авдіївки.

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Степового, біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, у південній та південно-східній Авдіївці,на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

За словами ISW, 31 січня російські війська просунулися у прикордонному районі Донецько-Запорізької області.

В українському Генштабі повідомили, що українські війська відбили атаку російських військ на північ від Приютного.

31 січня позиційні бої продовжились на заході Запорізької області, проте підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не відбулося.

Також позиційні бої продовжились на східному (лівобережжі) Херсонської області у районі Кринків.

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Теги: ЗСУ Україна фронт наступ росіяни

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