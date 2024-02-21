Бундестаг пояснив, коли Україна зможе перевернути ситуацію на фронті

Німецький політик оцінює ситуацію у війні між Україною та РФ як критичну

Голова комітету з європейських справ у Бундестазі вважає, що наразі наступальні дії з боку України малоймовірні

Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом. Однак українська армія може взяти гору у 2025 році за відповідної підтримки з боку європейських виробників зброї. Про це заявив голова комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер, повідомляє Hasepost.

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Політик оцінює ситуацію у війні між країнами як критичну.

«Дуже важливо, щоб українській армії вдалося утримати лінію фронту цього року», – сказав Хофрайтер.

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Голова комітету з європейських справ у Бундестазі додав, що наступальні дії з боку України малоймовірні.

«Я не бачу, щоб Україна могла почати наступ цього року. Для цього не вистачає ресурсів, зокрема боєприпасів і підтримки з боку США», – підкреслив політик.

Хофрайтер зазначив, що якщо «виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі збільшиться», то до 2025 року Україна зможе "взяти гору в оборонній війні проти Росії». За його словами, за умови, що Росія не здійснить подальших територіальних захоплень, це залишається «найкращим, що Україна може зробити в найближчі місяці».

Нагадаємо, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.

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Як повідомлялося, Сухопутні війська Росії посилили наступ у напрямку села Роботине, яке ЗСУ відбили під час контрнаступу влітку 2023 року. З того часу село залишається на лінії фронту.

До слова, триває 728-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.