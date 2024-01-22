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Росіяни знизили активність тактичної авіації на півдні: ЗСУ повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни знизили активність тактичної авіації на півдні: ЗСУ повідомили деталі
Минулого тижня росіяни застосовували різні модифікації безпілотників зі скиданням близько 40 одиниць розривних боєприпасів на заміну тактичним авіаційним ударам
фото ілюстративне

Наталія Гуменюк: «Ворог робить висновки з тих уражень, які він мав наприкінці минулого року та на початку цього» 

На Півдні російські війська обережно застосовують тактичну авіацію, вишукуючи нові пускові рубежі. Про це заявила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюкв ефірі телемарафону.

«Тиждень був непростим, хоча загальна напруженість була дещо нижчою, ніж у попередні тижні. У нашій зоні відповідальності очевидно було зниження активності тактичної авіації, пов'язане переважно з погодними умовами. Крім того, ворог робить висновки з тих уражень, які він мав наприкінці минулого року та на початку цього», – зазначила вона.

За словами Гуменюк, вишукуючи нові пускові рубежі, окупанти обережно застосовували тактичну авіацію, намагалися використовувати її рідше.

Також, додала вона, минулого тижня росіяни застосовували різні модифікації безпілотників зі скиданням близько 40 одиниць розривних боєприпасів.

«Тобто вишукують способи альтернативи у випадку неможливості використання артилерії», – додала речниця.

Інтенсивність ворожих штурмів минулого тижня, за словами Гуменюк, була досить потужною. «Намагаючись вибити нас із займаних позицій на лівому березі Дніпра, ворог інтенсивніше застосовував штурми – від 1-2 до 10+ протягом доби. Це також було пов'язано з ротацією особового складу і з погодними складнощами», – зазначила вона.

Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу ППО противника.

Теги: війна авіація ЗСУ

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