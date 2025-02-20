Чому Білий дім агресивно атакував Зеленського? Трамп несподівано розкрив причину

За словами Трампа, угода була потрібна для того, щоб Сполучені Штати могли повернути витрачені на підтримку України гроші

«Зеленський спав і не міг його (міністра фінансів США – «Главком») зустріти. Він багато годин їхав у поїзді, що є небезпечною поїздкою»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів, і звинуватив Зеленського у грубому ставленні до американського міністра фінансів Скотта Бессента, який привозив перший проєкт цього документа. Трансляцію виступу Трампа вів Білий дім.

«У нас була угода про рідкісноземельні метали, і Україна погодилася на це, більш-менш. І тоді Скотт Бессет насправді пішов туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому «ні». Зеленський спав і не міг його зустріти», – заявив Трамп.

Очільник США підкреслив, що його міністр їхав до Києва багато годин у поїзді, що є «небезпечною поїздкою». «Він пішов туди, щоб підписати документ, а коли прийшов, то повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ», – наголосив республіканець.

Водночас Трамп повідомив, що не проти відродити угоду, однак відразу вкотре заявив, що Україні «потрібно провести вибори».

«Я думаю, що я збираюся відродити угоду, інакше все не зробить їх надто щасливими. І дивіться, настав час виборів. Давно не було виборів», – підсумував політик.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

«Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, ми говорили про корисні копалини. Нашій команді передали перший драфт цього документа від США про партнерство між нашими країнами і я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, ми його отримали сьогодні, ми його вивчимо і зробимо все щоб команди наші могли дуже швидко домовитись і підписати його», – сказав він.

Зустріч зі Скотом Бессентом і його перший закордонний візит саме в Україну. Ми цінуємо партнерство зі Сполученими Штатами, вдячні за допомогу в захисті нашої незалежності й прагнемо зробити більшими наші спільні можливості, передусім безпекові.



Безпека має значення. Не можна… pic.twitter.com/TtGtHMJrUk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова.

Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Згодом стало відомо, що запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.