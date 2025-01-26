Папа Римський звернувся до християн із важливим закликом щодо святкування Великодня

Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня

«Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність», – закликав понтифік

Папа Римський Франциск закликав християн запровадити єдину дату святкування Великодня. Про це повідомляє Vatican News із посиланням на проповідь Папи Римського 25 січня.

Під час своєї промови понтифік підкреслив, що 2025 року виповнюється 1700 років з Нікейського собору – першого з великих Вселенських соборів, коли прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

Річниця його проголошення, за словами Папи Римського, має стати нагодою для всіх християн, «які читають той самий Символ віри і вірять в того самого Бога».

«Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність», – закликав понтифік.

Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня. Водночас він зазначив, що цього року Великдень припадає на ту саму дату як для Юліанського, так і для Григоріанського календарів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск нещодавно відзначився скандальною заявою – у контексті війни в Україні він сказав, що лицемірно говорити про мир і озброюватися.

До слова, президент США Джо Байден нагородив Папу Римського Франциска медаллю «За свободу з відзнакою» – найвищою цивільною нагородою Америки. Байден назвав понтифіка «світлом віри, надії і любові, яке яскраво сяє по всьому світу».