США планують укласти спрощену угоду про корисні копалини, перед мирною – Reuters

Зазначено, що саме з цієї нагоди до Києва прибув Кіт Келлог

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про поклади корисних копалин, щоб якнайшвидше укласти мирну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство посилається на власні джерела, які ознайомлені з інформацією. Зазначається, що спершу планується укладанння спрощеної форми угоди про поклади корисних копалин на території України, згодом триватиме процес укладання мирної угоди.

У повідомленні йдеться, що після цього обговорюватимуться вже більш детальні умови, наприклад, якою частиною величезних ресурсів України будуть володіти США.

«Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський минулого тижня відхилив детальну пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримував 50% критично важливих корисних копалин України, які включають графіт, уран, титан і літій, останній є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів», – пише Reuters.

Джерело видання зазначає, що президент США Дональд Трамп хоче укласти пакт з Україною, перш ніж потенційно дозволити посилити військову підтримку Києва або продовжити спробу виступити посередником у офіційних мирних переговорах між Україною та Росією для припинення трирічної війни.

Повідомляється, що з цієї нагоди до Києва прибув спеціальний представник США з питань України та Росії. Він має намір обговорити параметри переглянутого пакту та те, що Україні потрібно в обмін на підписання.

«Джерела сказали, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно сигналізувати американському народу про те, що США повертають допомогу, яку надавали Україні», – повідомляє агенство.

Глава України Володимир Зеленський проведе зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом сьогодні, 20 лютого.

«На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою», – повідомив Зеленський у вечірньому зверненні 19 лютого.

Раніше Келлог заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду.

За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом. «Він і народ України ухвалять це рішення», – сказав він.