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Військовий пояснив, чому слід бути готовими до затяжної війни, а не сподіватись на Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Військовий пояснив, чому слід бути готовими до затяжної війни, а не сподіватись на Трампа
Військовий Сергій Рудик зауважив, що політика Трампа може бути дуже жорсткою
фото: Сергій Рудик

Рудик: Політика Трампа може бути дуже жорсткою і базуватися не на системі цінностей, а на системі вигод

20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Разом з цим, українці отримають нову хвилю розчарувань, що пов'язана з війною, і не тільки. Політику Трампа прокоментував військовослужбовець ЗСУ Сергій Рудик.

За його словами, українцям не слід будувати рожеві ілюзії, щодо обіцянок Трампа про швидке завершення війни в України. Рудик зазначив, що політика Трампа може бути дуже жорсткою і базуватися не на системі цінностей, а на системі вигод.

«Звідси і ставлення до Європи у форматі «платіть за себе самі», і «скільки коштує Грендандія?», і «віддавайте Панаму». Тому, логіка Трампа-бізнесмена може бути в тому, щоб закрити питання війни, але не шляхом відстоювання принципів справедливості та інтересів України», – написав він.

Сергій Рудик наголосив, що обіцянка Трампа завершити війну за 24 години вже змінилася на 100 днів. І додає, що далі подібні обіцянки Трампа можуть відтерміновуватись ще на рік і більше.

«Тому зараз головне завдання для нашої влади не чекати, склавши руки і не, як дурники, (перепрошую) бігти на вибори, а робити все можливе, щоб бути готовим до затяжної фази війни», – написав Рудик.

За його словами, слід посилювати обороноздатність країни і наводити Україну на військові рейки. Додав, що сподіваючись на Трампа, не потрібно забувати, що головним гарантом нашої безпеки можемо бути лише ми самі.

Нагадаємо, що інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Втім, під час промови Трамп не згадав про Україну. В аналізі CNN йдеться, що Трамп наголосив: «Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участі».

Зазначається, що ця теза була максимально наближена до того, щоб згадати про Україну, яка протягом багатьох місяців виглядала найамбітнішим напрямком його зовнішньої політики. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв встановити мир до своєї інавгурації, потім протягом 24 годин після того, як стане президентом, а потім заявив, що зупинить війну протягом шести місяців.

 

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Теги: вибори Дональд Трамп політика українці військові інавгурація Сергій Рудик

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