Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід
колаж: glavcom.ua

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим»

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя

Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні: «Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим», – сказав Келлог, додавши: «Давайте будемо чесними… цього не станеться».

В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії. Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

«Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду», – зазначив Келлог.

Нагадаємо, на інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану він заявив, якою може бути альтернатива вступу України до НАТО.

«Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях, який пакет підтримки, які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. Я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій», – заявив президент України.

Також Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було «тупим і абсолютно нелогічним». 

Читайте також:

Теги: зброя ядерна зброя Володимир Зеленський Україна президент Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підпали авто, теракти та вбивства військових– елементи системної гібридної війни, яку веде РФ проти України
Вибух біля ТЦК, убивство військового... Що важливо розуміти українцям
1 лютого, 18:38
Іранська армія готується до викликів з боку США
Іран подвоїв кількість військових навчань перед президентством Трампа
7 сiчня, 09:11
Восьмого січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами
Кремль вигадав цинічне «виправдання» авіаударам по Запоріжжю 
8 сiчня, 20:07
За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України
Зеленський і генсек НАТО на «Рамштайні» обговорили посилення ППО України
9 сiчня, 18:32
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20253 бойових броньованих машини
Втрати ворога станом на 10 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 сiчня, 07:40
Демченко нагадав, що Білорусь анонсувала проведення навчань, і вони будуть тривати до кінця січня
Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ
14 сiчня, 14:32
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня о 19:00 за Києвом
Трамп розповів, чим займатиметься у перший тиждень президентства
19 сiчня, 18:15
Після Мексики та Канади Трамп пригрозив додатковими митами ще одній країні
Після Мексики та Канади Трамп пригрозив додатковими митами ще одній країні
22 сiчня, 08:57
Даяна Ястремська
Ястремська пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Лінці
30 сiчня, 16:55

Політика

Азербайджан подаватиме на Росію в суд через відмову визнати збиття літака
Азербайджан подаватиме на Росію в суд через відмову визнати збиття літака
Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю
Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ
Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
Британія підтвердила, що вперше скликатиме «Рамштайн» замість США
Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі
Сам собі архітектор: Трамп планує кардинальні зміни у Білому домі
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
37K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
26K
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
9156
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп
6586
В Україні скоротилася кількість державних службовців

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua