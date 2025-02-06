Спецпредставник Трампа прокоментував ідею Зеленського дати Україні ядерну зброю

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим»

Спецпредставник президента США Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.

Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні: «Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим», – сказав Келлог, додавши: «Давайте будемо чесними… цього не станеться».

В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії. Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

«Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду», – зазначив Келлог.

Нагадаємо, на інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану він заявив, якою може бути альтернатива вступу України до НАТО.

«Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях, який пакет підтримки, які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. Я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій», – заявив президент України.

Також Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було «тупим і абсолютно нелогічним».