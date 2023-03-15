Ізраїль схвалив передачу Україні систем для боротьби з іранськими дронами

Негласне ухвалення експортних ліцензій відбулося ще в сережині лютого

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує Росія. Про це повідомляє Axios.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це перші схвалені в країні ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні після повномасштабного вторгнення.

«Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії», – зазначають співрозмовники видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони.

Крім того, повідомлялося, що Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури.