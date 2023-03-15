Ізраїль схвалив передачу Україні систем для боротьби з іранськими дронами
Негласне ухвалення експортних ліцензій відбулося ще в сережині лютого
Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем перешкоджання безпілотникам. Вони допоможуть протистояти іранським дронам, які використовує Росія. Про це повідомляє Axios.
Це перші схвалені в країні ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Україні після повномасштабного вторгнення.
«Ізраїль був обережним, щоб не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та зашкодити інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії», – зазначають співрозмовники видання.
Axios повідомляє, що негласне ухвалення експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галлантом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони.
Крім того, повідомлялося, що Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури.
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