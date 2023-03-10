Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
фото з відкритих джерел

У Білорусі вже є сім українців, яких арештували за нібито шпигунство

Деякі західні посольства закликали своїх громадян виїхати з Білорусі оскільки тут знаходитися небезпечно, зокрема, через переслідування. Проте посол в Білорусі Ігор Кизима зазначив, що це не заборона, а лише попередження, що в цю країну краще не їхати, передає Liga.net.

«Ми чітко говорили, що тут (в Білорусі – «Главком») небезпечно. Що роблять Франція, Німеччина – то їхні питання. Вони з самого початку війни ввели Trip advisor – поради щодо в’їзду в країни, де потенційно може виникати небезпека. Там немає прямої заборони, там є попередження, що краще не їхати», – сказав Кизим.

Крім того, посол зазначив, що в Білорусі вже є сім українців, яких арештували за нібито шпигунство.

«Родичі і ми намагаємося якось до них дістатися, але якщо взялось КГБ – то не пускають навіть консула і призначають свого адвоката, який нічого не каже. Коли починаються проблеми, то всі родичі, депутати дзвонять у посольство і кажуть: «Давайте, давайте». Та не давайте! Я перепрошую, але ми попереджали: тут небезпечно», – зазначив Кизим.

Зараз можливості посольства і консульства дуже обмежені, тому що білоруська сторона розглядає нас як потенційних ворогів.

Раніше Білий дім оцінив, чи є загроза вторгнення білорусів в Україну.

Читайте також: Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
Теги: окупанти росія війна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Кірбі
Чи є загроза вторгнення білорусів в Україну? Оцінка Білого дому
8 березня, 05:41
Польща посилює захист кордону з Калінінградською областю
Польща почала встановлювати додаткові укріплення на кордоні із Білоруссю (фото)
Вчора, 20:21
Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян
РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Соловйов їде висвітлювати – розвідка
Вчора, 17:45

Політика

Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла
Коли Путін обізлився на Захід: США назвали точні терміни
Коли Путін обізлився на Захід: США назвали точні терміни
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР
Китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР
Кремль обірвав зв'язок із Пригожиним, щоб не просив зброю
Кремль обірвав зв'язок із Пригожиним, щоб не просив зброю
Причетні до вбивчих дронів: США ввели санкції проти п’яти компаній із Китаю
Причетні до вбивчих дронів: США ввели санкції проти п’яти компаній із Китаю
Якщо не зупинити Іран, буде ядерна війна – прем'єр Ізраїлю
Якщо не зупинити Іран, буде ядерна війна – прем'єр Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Навіщо РФ вдарила по Україні ракетами 9 березня? ISW назвав неочікувану причину
14K
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну
13K
Протести у Грузії. Кремль знайшов «винних» та звернувся до росіян
11K
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7667
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
7511
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»

Новини

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
Вчора, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Вчора, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Вчора, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту