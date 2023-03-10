Чому країни просять своїх громадян покинути Білорусь: роз’яснення посла

У Білорусі вже є сім українців, яких арештували за нібито шпигунство

Деякі західні посольства закликали своїх громадян виїхати з Білорусі оскільки тут знаходитися небезпечно, зокрема, через переслідування. Проте посол в Білорусі Ігор Кизима зазначив, що це не заборона, а лише попередження, що в цю країну краще не їхати, передає Liga.net.

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«Ми чітко говорили, що тут (в Білорусі – «Главком») небезпечно. Що роблять Франція, Німеччина – то їхні питання. Вони з самого початку війни ввели Trip advisor – поради щодо в’їзду в країни, де потенційно може виникати небезпека. Там немає прямої заборони, там є попередження, що краще не їхати», – сказав Кизим.

Крім того, посол зазначив, що в Білорусі вже є сім українців, яких арештували за нібито шпигунство.

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«Родичі і ми намагаємося якось до них дістатися, але якщо взялось КГБ – то не пускають навіть консула і призначають свого адвоката, який нічого не каже. Коли починаються проблеми, то всі родичі, депутати дзвонять у посольство і кажуть: «Давайте, давайте». Та не давайте! Я перепрошую, але ми попереджали: тут небезпечно», – зазначив Кизим.

Зараз можливості посольства і консульства дуже обмежені, тому що білоруська сторона розглядає нас як потенційних ворогів.

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