Польща почала встановлювати додаткові укріплення на кордоні із Білоруссю (фото)
Маріуш Блащак: «Це частина нашої стратегії захисту та стримування»
Польща почала додатково зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
«У лютому почалося встановлення укріплень на кордоні з Калінінградською областю», – йдеться у повідомленні.
Вже сьогодні військовослужбовці почали встановлювати укріплення на кордоні з Білоруссю. За його словами, це елемент польської стратегії оборони та стримування.
Раніше повідомлялося, що офіційна Варшава готує проєкт, який посилить безпеку кордону з Російською Федерацією. Загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці з Калінінградською областю. Це близько 200 км суходолом. Передбачається, що проєкт включатиме систему датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону в форматі 24/7, незалежно від погодних умов, а також без необхідності перебування кадрового резерву на лінії кордону.
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