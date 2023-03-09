Польща почала встановлювати додаткові укріплення на кордоні із Білоруссю (фото)

Маріуш Блащак: «Це частина нашої стратегії захисту та стримування»

Польща почала додатково зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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«У лютому почалося встановлення укріплень на кордоні з Калінінградською областю», – йдеться у повідомленні.

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Вже сьогодні військовослужбовці почали встановлювати укріплення на кордоні з Білоруссю. За його словами, це елемент польської стратегії оборони та стримування.

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Раніше повідомлялося, що офіційна Варшава готує проєкт, який посилить безпеку кордону з Російською Федерацією. Загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці з Калінінградською областю. Це близько 200 км суходолом. Передбачається, що проєкт включатиме систему датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону в форматі 24/7, незалежно від погодних умов, а також без необхідності перебування кадрового резерву на лінії кордону.