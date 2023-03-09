РФ готує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Соловйов їде висвітлювати – розвідка
11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій
Росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.
«Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ», – повідомляє розвідка.
В українській розвідці наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.
Нагадаємо, Сполучені Штати Амерки не мають даних, які б могли свідчити про готовність білоруських військ узяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.
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