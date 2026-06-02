Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву про переговори щодо членства України в ЄС
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Берлін вважає, що питання угорської меншини не має заважати руху України до членства

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. Про це Мерц заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні, інформує «Главком».

Німеччина розуміє занепокоєння угорської сторони щодо становища угорської громади в Україні. «Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні», – зазначив Мерц.

Водночас він наголосив, що такі питання мають вирішуватися окремо від процесу розширення Європейського Союзу. «Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною», – підкреслив канцлер.

Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових етапів європейської інтеграції України. Для початку переговорів необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів Євросоюзу.

Саме Угорщина наразі залишається головною країною, яка блокує подальше просування переговорного процесу. Будапешт наполягає на виконанні Україною 11 вимог щодо гарантій прав угорської меншини на Закарпатті.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що переговори між українською та угорською сторонами демонструють прогрес. За його словами, технічні консультації можуть завершитися вже цього тижня.

Мадяр також повідомив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення переговорів щодо прав національних меншин. За його словами, така зустріч може відбутися вже на початку наступного тижня.

Читайте також:

Теги: Україна євроінтеграція Фрідріх Мерц Європейський Союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль продовжує лякати дипломатів і чому ЄС побачив у цьому слабкість
Ядерний шантаж і удари по Києву: чому США та ЄС реагують по-різному
28 травня, 10:01
Рютте хоче переконатися, що підтримка України є послідовною та передбачуваною
Politico: Рютте просить у союзників додаткові мільярди на допомогу Україні
14 травня, 00:32
Пам'ятна монета отримала номінал дві гривні
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
21 травня, 08:18
Українським виробникам озброєння та військової техніки спрощено імпорт іноземних компонентів
Україна спростила імпорт компонентів для виробництва зброї
22 травня, 12:33
Україна звинуватила Росію та Білорусь у порушенні ядерного договору
Україна відреагувала на спільне відпрацювання ядерних ударів РФ і Білорусі
18 травня, 17:24
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву про роль Трампа у війні РФ проти України
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
19 травня, 21:33
В Україні з’явився власний чатбот Lapathoniia
Україна запустила власну нейромережу, як альтернативу ChatGPT
25 травня, 11:41
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
26 травня, 18:54
Сполучені Штати мають намір розвивати як передові автономні системи, так і масові недорогі безпілотники
США беруть уроки війни в України: Гегсет розкрив, що саме зацікавило Пентагон
30 травня, 20:30

Політика

Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори
Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку
Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Трамп накинувся з лайкою на Нетаньягу через ескалацію в Лівані – Axios
Трамп накинувся з лайкою на Нетаньягу через ескалацію в Лівані – Axios
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua