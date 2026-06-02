Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори

Берлін вважає, що питання угорської меншини не має заважати руху України до членства

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни Європейського Союзу перейти до відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС. На його думку, суперечки між Києвом і Будапештом навколо прав угорської меншини не повинні перешкоджати просуванню України на шляху до членства в Євросоюзі. Про це Мерц заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні, інформує «Главком».

Німеччина розуміє занепокоєння угорської сторони щодо становища угорської громади в Україні. «Ми розуміємо, що Будапешт спочатку хоче врегулювати двосторонні питання, наприклад права угорської меншини в Україні», – зазначив Мерц.

Водночас він наголосив, що такі питання мають вирішуватися окремо від процесу розширення Європейського Союзу. «Це не повинно відбуватися на шкоду європейській підтримці і не повинно відволікати нас від мети зараз відкрити перший переговорний напрямок з Україною», – підкреслив канцлер.

Питання відкриття першого переговорного кластера залишається одним із ключових етапів європейської інтеграції України. Для початку переговорів необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів Євросоюзу.

Саме Угорщина наразі залишається головною країною, яка блокує подальше просування переговорного процесу. Будапешт наполягає на виконанні Україною 11 вимог щодо гарантій прав угорської меншини на Закарпатті.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що переговори між українською та угорською сторонами демонструють прогрес. За його словами, технічні консультації можуть завершитися вже цього тижня.

Мадяр також повідомив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення переговорів щодо прав національних меншин. За його словами, така зустріч може відбутися вже на початку наступного тижня.