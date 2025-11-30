Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Вишгород: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли Вишгород: головне за ніч
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

У ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області, путінський переговірник похизувався у соціальній мережі відзнакою від Сполучених Штатів Америки, у ніч на 30 листопада на тимчасово окупованій Донецькій області прогриміла серія вибухів, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ, де публікуються списки видань, що перекручують заяви Трампа, Венесуела засудила заяву Трампа про закриття повітряного простору над країною.

Атака на Вишгород

У ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерховому житловому будинку та пошкоджено промислові об’єкти.

За оновленими даними ДСНС, одна людина загинула, ще щонайменше шестеро осіб отримали поранення. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки. З будинку евакуйовано 146 мешканців.

На місці працюють понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки. Також зафіксовано загоряння і руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані авто. Триває гасіння пожежі на одному з промислових підприємств міста.

Відзнака для Дмітрієва

Путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв похизувався у соціальній мережі відзнакою від Сполучених Штатів Америки.

Американська торгова палата в Росії вручила Дмітрієву нагороду «За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією».

Вибухи на Донеччині

У ніч на 30 листопада у тимчасово окупованій Донецькій області прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під атакою дронів перебувають критичні об'єкти.

У мережі з’явилися повідомлення про атаку безпілотників по об’єктах, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької області. За інформацією, під удар потрапили залізничні вузли, що має на меті ускладнити логістичні маршрути для армії Російської Федерації.

«Чорний список» ЗМІ Білого дому

На офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.У списку потрапили відомі американські ЗМІ, серед яких The Washington Post, CBS News, The Independent, а також Boston Globe. Особливу увагу привертає «Зала ганьби», де лідером є The Washington Post, а найближчими переслідувачами стали MSNBC та CBS News.

Венесуела відреагувала на заяву Трампа

Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим». 

У відповіді уряд Венесуели назвав коментарі Трампа «колоніалістичною загрозою» для суверенітету країни, що суперечить міжнародному праву.

Заява Трампа була опублікована на його платформі Truth Social 29 листопада, де він звернувся до авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми з закликом вважати повітряний простір Венесуели «повністю закритим». Президент США не уточнив подробиць цього рішення.

