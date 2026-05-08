Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва: названо терміни

Україна та США узгоджують нові дипломатичні контакти й домовленості щодо безпеки та обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни та літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо результатів переговорів у Сполучених Штатах.

«Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона розраховує на реалізацію попередніх домовленостей та активізацію дипломатичного процесу.

«Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію», – зазначив глава держави.

Окремо сторони обговорили гуманітарний напрямок співпраці, зокрема питання обміну військовополоненими.

«Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку», – повідомив Зеленський.

За словами президента, між Києвом і Вашингтоном наразі зберігається конструктивний діалог. «Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», – додав він.

Нагадаємо, секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров 7 травня прибув до Маямі для зустрічей із представниками Сполучених Штатів. Переговори відбуваються на тлі спроб активізувати дипломатичний процес щодо завершення війни, який останніми місяцями фактично зайшов у глухий кут. Українська сторона також продовжує консультації зі США та європейськими партнерами щодо безпекових гарантій, обмінів полоненими та співпраці у сфері оборонних технологій.