Китай звинуватив голландський військовий корабель у «провокаційних діях» у Південнокитайському морі

Конфлікт між Китаєм та Нідерландами виник на тлі дедалі помітнішого розгортання голландських військово-морських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні

У відносинах між Китаєм та Нідерландами зросла напруженість через інцидент, що відбувся біля спірних Парасельських островів у Південнокитайському морі за участю голландського фрегата та китайських військово-морських сил. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Речник Південного театру військових дій ВМС Китаю, старший капітан Чжай Шічен, заявив, що голландський корабель HNLMS De Ruyter нібито здійснив «незаконне вторгнення» у прилеглі до островів води та підняв у повітря корабельні гелікоптери. За його словами, у відповідь китайські морські та повітряні сили застосували «необхідні заходи», які включали винесення попереджень та електронне глушіння. Китайський офіцер звинуватив Амстердам у серйозному підриві регіональної стабільності та закликав негайно припинити подібні провокаційні кроки.

Протистояння відбулося біля стратегічно важливого архіпелагу Парасельських островів, що налічує близько 130 об'єктів. Пекін відібрав контроль над цією територією у В'єтнаму в 1970-х роках і наразі утримує її за допомогою мережі військових постів та систем спостереження, повністю заборонивши доступ у територіальні води островів для приватних і комерційних суден.

У Міністерстві оборони Нідерландів повністю відкинули звинувачення Пекіна. У коментарі для видання Politico відомство наголосило, що фрегат HNLMS De Ruyter діяв у суворій відповідності до міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). За інформацією міністерства, військовий корабель здійснює плановий прохід через Південнокитайське море із заходами в регіональні порти задля зміцнення дипломатичних, безпекових та економічних відносин із країнами-партнерами. Будь-які інші оперативні подробиці події голландська сторона коментувати відмовилася.

Варто зазначити, що це вже другий подібний випадок за останній час. Минулого тижня неподалік Філіппін китайський військовий гелікоптер також наближався до голландського судна. Як повідомив місцевій пресі командир фрегата Роджер де Віт, китайська сторона обмежилася запитом про ідентифікацію, після чого літальний апарат відійшов.

Нідерланди впродовж останніх років планомірно нарощують присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, відправляючи туди флот задля поглиблення оборонної взаємодії. Так, у 2021 році голландський фрегат HNLMS Evertsen брав участь у поході разом із британською авіаносною групою, а у 2024 році корабель HNLMS Tromp провів спільні маневри з Військово-морськими силами США у цих спірних водах.

Китай продовжує заявляти про свої права на переважну частину Південнокитайського моря. При цьому Пекін повністю ігнорує та відкидає вердикт міжнародного арбітражу в Гаазі від 2016 року, який офіційно визнав китайські територіальні претензії безпідставними з точки зору міжнародного права.

Нагадаємо, Тайвань у понеділок, 25 травня, направив кораблі та винищувачі для моніторингу другого за тиждень китайського «бойового патрулювання» поблизу острова. Пекін продовжує нарощувати військову присутність у регіоні на тлі загострення навколо Тайваню.

У Міністерстві оборони Тайваню заявили, що ввечері було зафіксовано 21 китайський літак, серед яких винищувачі J-16 та безпілотники. За даними Тайбея, авіація діяла спільно з військовими кораблями Китаю в межах «спільного патрулювання для підтримки бойової готовності».