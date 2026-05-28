Трамп пригрозив зірвати угоду з Іраном без залучення інших країн Близького Сходу

Аліна Самойленко
Трамп: Це справді було б надзвичайно важливим знаком, і я думаю, що ці країни винні нам це
фото: AP
Дональд Трамп хоче, щоб низка країн Близького Сходу погодилися приєднатися до його рамкових угод Авраама, спрямованих на нормалізацію відносин з Ізраїлем

Президент СШа Дональд Трамп припустив можливість відмови від підписання домовленостей з Тегераном, якщо інші близькосхідні держави не підтримають його Авраамські угоди, спрямовані на врегулювання відносин із Ізраїлем. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На урядовому засіданні американський президент підкреслив, що такий крок став би вагомим сигналом, додавши, що згадані регіональні гравці мають зробити це заради США. Він також висловив сумнів у доцільності підписання угоди без виконання цієї умови.

Днями раніше Трамп вже здійснював дипломатичний тиск на Саудівську Аравію, Пакистан та Катар із вимогою підтримати Авраамські угоди, започатковані ще за часів його попереднього президентства. Водночас реальних ознак готовності цих держав піти на такий крок наразі немає.

Очільник Білого дому зазначив, що прагне інтегрувати ці умови у загальний переговорний процес між Вашингтоном та Іраном. Проте під час прямих запитань він уникнув однозначного твердження, що укладання майбутнього договору з Тегераном буде повністю заблоковане без розширення кола підписантів Авраамських угод. Трамп резюмував, що Сполучені Штати мають можливість підписати певний документ уже зараз, але відмовляться від компромісів, якщо угода не буде масштабною.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

