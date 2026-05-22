Трамп натякнув, що президенти США роками обмірковували втручання на Кубу, але «схоже, що саме я це зроблю»

glavcom.ua
Трамп: У Куби немає електрики. У них немає грошей. У них насправді нічого немає. Ми їм допоможемо
Дональд Трамп зауважив, що Сполучені Штати прагнуть відкрити Кубу для кубинських американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські лідери десятиліттями обмірковували варіанти втручання в ситуацію на Кубі, проте саме його адміністрація може перейти до рішучих дій. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Коментуючи кубинське питання, Трамп зазначив, що інші президенти розглядали різні кроки протягом 50 або 60 років, але, за його словами, схоже, що саме йому доведеться реалізувати ці плани, і він був би радий це зробити. Американський лідер додав, що Сполучені Штати прагнуть відкрити Кубу для кубинських американців, аби вони могли повернутися на острів і допомогти.

Водночас, Трамп відмовився відповідати на пряме запитання преси щодо американського авіаносця, який, за наявною інформацією, у середу, 20 травня, увійшов у південну частину Карибського басейну. Президент також не став уточнювати, які саме конкретні заходи він має на увазі.

Ці коментарі помітно відрізнялися від його ж заяв у середу, коли на запитання про можливу ескалацію з боку Вашингтона Трамп натякнув, що її не буде. Тоді він назвав Кубу країною, що зазнала невдачі, де немає електрики, грошей та будь-яких ресурсів, проте резюмував, що Сполучені Штати допоможуть кубинському народу.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. 

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків. 

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.

