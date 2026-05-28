Трамп: Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться його підірвати

Дональд Трамп зазначив, що Оману слід очікувати удару, якщо вирішить спільно з Іраном встановити контроль над Ормузькою протокою

Дональд Трамп сформував масштабний перелік держав, стосовно яких він висував військові погрози або проти яких безпосередньо застосовував силу. Цей список поповнився новою країною: Трамп пригрозив військовим ударом Оману, якщо той спробує спільно з Іраном встановити контроль над Ормузькою протокою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп заявив, що Оман повинен діяти за спільними правилами, інакше США будуть змушені завдати по ньому удару.

Протягом свого поточного президентського терміну Трамп уже санкціонував атаки на території семи держав, серед яких Іран, Ірак, Нігерія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен. На деякі з цих країн США нападали і під час його першого президентства. До цієї статистики також не входять військові операції проти суден у Тихому океані та Карибському морі, які ймовірно пов'язані з наркотрафіком.

Окрім цього, за час нинішнього терміну Трамп залишав відкритою можливість застосування сили або прямо погрожував іще семи країнам: Канаді, Колумбії, Кубі, Гренландії (яка належить Данії), Мексиці, Панамі, а тепер і Оману.

Раніше повідомлялося, що Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів.

Посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад заявив, що обидві країни, які розділяють протоку, мають об'єднати ресурси для управління судноплавством та гарантування безпеки.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.