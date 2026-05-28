Трамп пригрозив військовим ударом Оману

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пригрозив військовим ударом Оману
Трамп: Оман поводитиметься так само, як і всі інші, або нам доведеться його підірвати
фото: AP
Дональд Трамп зазначив, що Оману слід очікувати удару, якщо вирішить спільно з Іраном встановити контроль над Ормузькою протокою

Дональд Трамп сформував масштабний перелік держав, стосовно яких він висував військові погрози або проти яких безпосередньо застосовував силу. Цей список поповнився новою країною: Трамп пригрозив військовим ударом Оману, якщо той спробує спільно з Іраном встановити контроль над Ормузькою протокою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп заявив, що Оман повинен діяти за спільними правилами, інакше США будуть змушені завдати по ньому удару.

Протягом свого поточного президентського терміну Трамп уже санкціонував атаки на території семи держав, серед яких Іран, Ірак, Нігерія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен. На деякі з цих країн США нападали і під час його першого президентства. До цієї статистики також не входять військові операції проти суден у Тихому океані та Карибському морі, які ймовірно пов'язані з наркотрафіком.

Окрім цього, за час нинішнього терміну Трамп залишав відкритою можливість застосування сили або прямо погрожував іще семи країнам: Канаді, Колумбії, Кубі, Гренландії (яка належить Данії), Мексиці, Панамі, а тепер і Оману.

Раніше повідомлялося, що Іран веде переговори з Оманом щодо впровадження постійної системи митних зборів для комерційних суден в Ормузькій протоці. Така ініціатива дозволить Тегерану офіційно закріпити свій контроль над стратегічно важливим морським коридором, проте ідея вже викликала різкий спротив з боку Сполучених Штатів. 

Посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад заявив, що обидві країни, які розділяють протоку, мають об'єднати ресурси для управління судноплавством та гарантування безпеки.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Теги: Оман Дональд Трамп США війна Іран

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

