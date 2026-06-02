Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Очільник закордонного відомства Литви закликав до повної ізоляції Кремля



Масовані ракетні та дронові удари по українських містах є прямим свідченням того, що Росія зазнає поразки на полі бою і намагається компенсувати це терором проти цивільного населення. На цьому наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву литовського міністра у соцмережі X.

Кястутіс Будріс підкреслив, що після тижня цілеспрямованого залякування РФ випустила сотні дронів і десятки ракет, змусивши мільйони мирних жителів проводити ночі у бомбосховищах.

«Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки на мирних жителів, бо зазнає поразки на полі бою», – заявив очільник закордонного відомства Литви.

Бурдріс жорстко розкритикував поодинокі заклики міжнародної спільноти до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю. За словами дипломата, такі ініціативи ігнорують очевидну реальність: повернення до звичних відносин із державами-агресорами, які щодня тероризують людей, є неможливим.

Глава литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що замість чергових заяв із висловленням стурбованості західні партнери мають перейти до рішучих дій. Будріс закликав до реалізації п'яти критично важливих кроків:

Збільшення військової підтримки Збройних сил України.

Максимальне посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

Повна політична та економічна ізоляція країн-агресорів.

Конфіскація заморожених російських активів на користь України.

Прискорення вступу України до ЄС через негайне відкриття всіх переговорних кластерів.

«Кремль має зрозуміти, що кожен акт терору призведе до збільшення його власних витрат, поглиблення ізоляції та посилення підтримки України», – резюмував Будріс.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував цинічний російський удар по українських містах. За словами президента, понад 500 рятувальників наразі ліквідовують наслідки обстрілу, а Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів.

За словами глави держави, били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.