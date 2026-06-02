Головна Світ Політика
search button user button menu button

Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Наслідки ворожих прильотів у Києві, 2 червня 2026 рік
фото: ДСНС Києва, МЗС Литви
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Очільник закордонного відомства Литви закликав до повної ізоляції Кремля
 

Масовані ракетні та дронові удари по українських містах є прямим свідченням того, що Росія зазнає поразки на полі бою і намагається компенсувати це терором проти цивільного населення. На цьому наголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву литовського міністра у соцмережі X.

Кястутіс Будріс підкреслив, що після тижня цілеспрямованого залякування РФ випустила сотні дронів і десятки ракет, змусивши мільйони мирних жителів проводити ночі у бомбосховищах.

«Ця остання хвиля терору – ще одне нагадування про те, що Кремль продовжує покладатися на атаки на мирних жителів, бо зазнає поразки на полі бою», – заявив очільник закордонного відомства Литви.

Бурдріс жорстко розкритикував поодинокі заклики міжнародної спільноти до відновлення діалогу з Росією та Білоруссю. За словами дипломата, такі ініціативи ігнорують очевидну реальність: повернення до звичних відносин із державами-агресорами, які щодня тероризують людей, є неможливим.

Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви фото 1

Глава литовського зовнішньополітичного відомства наголосив, що замість чергових заяв із висловленням стурбованості західні партнери мають перейти до рішучих дій. Будріс закликав до реалізації п'яти критично важливих кроків:

  • Збільшення військової підтримки Збройних сил України.
  • Максимальне посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.
  • Повна політична та економічна ізоляція країн-агресорів.
  • Конфіскація заморожених російських активів на користь України.
  • Прискорення вступу України до ЄС через негайне відкриття всіх переговорних кластерів. 

«Кремль має зрозуміти, що кожен акт терору призведе до збільшення його власних витрат, поглиблення ізоляції та посилення підтримки України», – резюмував Будріс.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував цинічний російський удар по українських містах. За словами президента, понад 500 рятувальників наразі ліквідовують наслідки обстрілу, а Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів.

За словами глави держави, били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.

Читайте також:

Теги: обстріл МЗС росія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпідрозділ адаптується до «війни дронів»
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
6 травня, 13:13
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19
Напад на Європу можливий у будь-який момент
Напад на Європу. Німецький генерал оцінив, чи здатен Путін відкрити ще один фронт
9 травня, 07:12
Європа повернулася до російського газу через ситуацію на Близькому Сході
Російський газ знову став критично важливим для Європи
8 травня, 15:56
Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Рязанський НПЗ у вогні: Росію масовано атакують безпілотники
15 травня, 03:20
Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав дах одного з гаражів
Атака на Харків: через удар російського дрона постраждали троє людей
16 травня, 10:53
Угорщина поставила під сумнів вартість проєкту «Росатома»
Новий уряд Угорщини почав перегляд ядерної співпраці з Росією
11 травня, 13:43
НАТО провело демонстративні навчання на тлі загрози війни з Росією
НАТО провело репетицію ударів по Росії: деталі
22 травня, 18:17
Напади на цивільні райони та дипломатичний персонал є серйозною ескалацією, заявило МЗС Албанії
РФ вгатила у будинок, де мешкає посол Албанії, МЗС країни відреагувало
24 травня, 16:40

Політика

Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН
«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН
Вашингтон попросив Пекін вплинути на Путіна заради миру в Україні – SCMP
Вашингтон попросив Пекін вплинути на Путіна заради миру в Україні – SCMP

Новини

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua