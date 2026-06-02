Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
фото: АР
Прем'єр Угорщини готовий змінити Конституцію, щоб достроково звільнити чинного президента

Новий уряд Угорщини оголосив про підготовку конституційних поправок, які дозволять достроково усунути з посади чинного президента країни Тамаша Шуйока. Такі заяви пролунали після того, як президент, обраний за часів правління Віктора Орбана, офіційно відмовився добровільно йти у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорські видання.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що проведе консультації зі своєю парламентською фракцією щодо подальших кроків для усунення президента, якого вважає одним із ключових союзників колишнього прем'єра.

Відомо, що Петер Мадяр від самого початку вимагав відсторонення топпосадовців старого режиму. Мадяр висунув президенту Шуйоку ультиматум із вимогою скласти повноваження до 31 травня. Однак 70-річний Тамаш Шуйок відкинув цю вимогу та записав відеозвернення, заявивши, що має намір залишатися на посаді весь передбачений законом термін – до 2029 року, оскільки порядок його обрання «суттєво не змінювався з 1990 року».

У відповідь на відмову глави держави Петер Мадяр здійснив візит до офіційної резиденції президента – палацу Шандора, після чого оголосив про початок радикальних правових процедур.

«Тамаш Шуйок зрадив Угорську Республіку. Інститут президента республіки важливіший і сильніший за будь-якого окремого президента. В інтересах Угорщини, щоб ця інституція повернула авторитет, підірваний мовчанням і бездіяльністю останніх років», — заявив прем'єр. 

Оскільки чинна Конституція Угорщини не дозволяє усунути президента простим голосуванням, уряд Мадяра ініціює зміни до самого Основного закону. За словами прем'єра, ухвалення цих поправок забере близько місяця. На час переформатування системи обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме голова Національних зборів. 

Хоча роль президента в Угорщині є переважно церемоніальною, він володіє правом вето і може направляти ухвалені парламентом ініціативи до Конституційного суду. Новий уряд побоюється, що ставленик Віктора Орбана блокуватиме реформи, спрямовані на демонтаж авторитарної спадщини попереднього режиму.

«Главком» писав, що Угорщина наполягає на повному виконанні Україною 11 пунктів, які стосуться прав угорської національної меншини. За словами угорського прем'єра, сторони вже провели кілька раундів технічних консультацій. Тепер угорська сторона очікує, що за їхніми результатами Україна внесе відповідні правки до свого законодавства.

Нагадаємо, після приходу до влади новий уряд Угорщини вже продемонстрував зміну курсу щодо Росії: МЗС викликало російського посла через масований удар по Закарпаттю 13 травня. До того ж Мадяр визнав Росію агресором і підтримав право України на самооборону під час візиту до Варшави. Раніше повідомлялося, що Будапешт і Київ домовилися про раунд консультацій щодо двосторонніх відносин. 

