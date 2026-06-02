Головна Світ Політика
search button user button menu button

Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Опозиціонер переконаний, що стратегічна ініціатива наразі повністю перебуває на українському боці
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Гаррі Каспаров констатує: Росія подавилася Кримом, а Україна повністю змінила концепцію сучасної війни

Російська армія у Криму сьогодні стикається з критичними логістичними проблемами, а питання повернення півострова під контроль України остаточно перестало бути питанням далекого майбутнього. На цьому наголосив відомий опозиційний політик та шахіст Гаррі Каспаров, інформує «Главком».

На переконання Каспарова, війна може завершитися виключно поверненням українського прапора до Севастополя.

«Український прапор, що майорить над Севастополем, – єдиний спосіб остаточно ліквідувати імперський дух і знищити вірус, який застряг глибоко у свідомості переважної більшої ваги. І з того, що ми бачимо сьогодні, відключення може відбутися набагато швидше, ніж думалося раніше», – вважає Каспаров.

Зміна концепції війни та вразливість території 

Гаррі Каспаров зазначив, що Україна змогла повністю змінити уявлення про сучасну війну, знайшовши винятково ефективні методи протидії кількісно переважаючому ворогу. Завдяки технологічній перевазі українські безпілотники успішно долають російську протиповітряну оборону.

Політик підкреслив, що масштаб території Росії, який століттями вважався головним захисним бар'єром країни від іноземних армій, тепер почав грати проти самого Кремля.

«Перемога України у цій війні – це сценарій не 1945 року, а 1918 року, заснований на тотальному виснаженні ресурсної бази ворога. Упродовж століть величезна територія Росії вважалася нездоланим бар'єром для наступаючих армій. Але сьогодні ці гігантські простори починають працювати проти самої Росії», – вважає Каспаров.

Загроза розвалу фронту 

Опозиціонер переконаний, що стратегічна ініціатива наразі повністю перебуває на українському боці. Попри пропагандистські заяви Володимира Путіна, окупаційні війська не мають реальних успіхів на полі бою. Ба більше, самі російські військові у своїх внутрішніх пабліках та повідомленнях дедалі частіше говорять про загрозу неминучого розвалу фронту.

«У Кремля немає ефективної протиотрути цієї стратегії. Тому з впевненістю можемо сказати, що питання деокупації Криму остаточно перестало бути питанням далекого майбутнього», – переконаний російській опозиціонер.

Каспаров у 2005 році  завершив шахову кар'єру, щоб піти в російську політику. Він створив опозиційний рух «Об'єднаний громадянський фронт» та організовував перші «Марші незгодних» проти Володимира Путіна.Через політичні переслідування та загрозу арешту в 2013 році він залишив Росію. Наразі проживає у США та має громадянство Хорватії. З 2014 року він відкрито засуджує анексію Криму та війну проти України. У 2022 році став співзасновником «Антивоєнного комітету Росії», який закликає до повної перемоги України та повалення диктатури в РФ.

«Главком» писав, що російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Відповідно до законодавства країни-агресора, після включення до реєстру банки мають зупинити обслуговування рахунків Каспарова та заморозити кошти. Варто зазначити, що Каспаров проживає за межами Росії.

Читайте також:

Теги: Крим війна Україна опозиція Гаррі Каспаров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Європи – це не стільки про європейські інституції, скільки про цінності і верховенство права, які ведуть до надійного миру
П'ять аргументів, чому День Європи – це День України
9 травня, 15:10
Кримський міст знову стає головною ціллю для ЗСУ?
Перед Україною знову постає питання: чому Кримський міст ще стоїть?
Вчора, 12:12
Номінальний власник ТОВ «Волиця Агро» Олексій Оленченко – підприємство якого потрапило у масштабний скандал
Піраміда на зерновому ринку України. «Главком» оприлюднив ексклюзивні подробиці скандальної справи
5 травня, 07:47
У вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав з України і досі не повернувся
Нардеп-утікач Куницький позбувся квартири в Ізраїлі
9 травня, 08:20
Президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами
Трамп заявив, що війна в Україні «близька до завершення»
12 травня, 21:52
Військові можливості РФ, тимчасово, але суттєво погіршилися, коли термінали були виведені з ладу
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink
22 травня, 05:25
Сергій Шойгу заявив, що Росія не відмовляється від своїх умов щодо України
Шойгу назвав головну умову завершення війни в Україні
14 травня, 14:06
Українська розробка Lima вже захищає цивільну інфраструктуру від атак РФ
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
25 травня, 11:28
З червня в Україні зміняться правила служби та мобілізації
Міноборони анонсувало реформу мобілізації та нові умови служби: що зміниться у червні
25 травня, 13:44

Політика

Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН
«Просто припиніть брехати!» Мельник жорстко відповів Небензі на Радбезі ООН
Вашингтон попросив Пекін вплинути на Путіна заради миру в Україні – SCMP
Вашингтон попросив Пекін вплинути на Путіна заради миру в Україні – SCMP
NYT: Трамп втомився від України і більше не згадує про неї публічно
NYT: Трамп втомився від України і більше не згадує про неї публічно

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua