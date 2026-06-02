Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни

Гаррі Каспаров констатує: Росія подавилася Кримом, а Україна повністю змінила концепцію сучасної війни

Російська армія у Криму сьогодні стикається з критичними логістичними проблемами, а питання повернення півострова під контроль України остаточно перестало бути питанням далекого майбутнього. На цьому наголосив відомий опозиційний політик та шахіст Гаррі Каспаров, інформує «Главком».

На переконання Каспарова, війна може завершитися виключно поверненням українського прапора до Севастополя.

«Український прапор, що майорить над Севастополем, – єдиний спосіб остаточно ліквідувати імперський дух і знищити вірус, який застряг глибоко у свідомості переважної більшої ваги. І з того, що ми бачимо сьогодні, відключення може відбутися набагато швидше, ніж думалося раніше», – вважає Каспаров.

Зміна концепції війни та вразливість території

Гаррі Каспаров зазначив, що Україна змогла повністю змінити уявлення про сучасну війну, знайшовши винятково ефективні методи протидії кількісно переважаючому ворогу. Завдяки технологічній перевазі українські безпілотники успішно долають російську протиповітряну оборону.

Політик підкреслив, що масштаб території Росії, який століттями вважався головним захисним бар'єром країни від іноземних армій, тепер почав грати проти самого Кремля.

«Перемога України у цій війні – це сценарій не 1945 року, а 1918 року, заснований на тотальному виснаженні ресурсної бази ворога. Упродовж століть величезна територія Росії вважалася нездоланим бар'єром для наступаючих армій. Але сьогодні ці гігантські простори починають працювати проти самої Росії», – вважає Каспаров.

Загроза розвалу фронту

Опозиціонер переконаний, що стратегічна ініціатива наразі повністю перебуває на українському боці. Попри пропагандистські заяви Володимира Путіна, окупаційні війська не мають реальних успіхів на полі бою. Ба більше, самі російські військові у своїх внутрішніх пабліках та повідомленнях дедалі частіше говорять про загрозу неминучого розвалу фронту.

«У Кремля немає ефективної протиотрути цієї стратегії. Тому з впевненістю можемо сказати, що питання деокупації Криму остаточно перестало бути питанням далекого майбутнього», – переконаний російській опозиціонер.

Каспаров у 2005 році завершив шахову кар'єру, щоб піти в російську політику. Він створив опозиційний рух «Об'єднаний громадянський фронт» та організовував перші «Марші незгодних» проти Володимира Путіна.Через політичні переслідування та загрозу арешту в 2013 році він залишив Росію. Наразі проживає у США та має громадянство Хорватії. З 2014 року він відкрито засуджує анексію Криму та війну проти України. У 2022 році став співзасновником «Антивоєнного комітету Росії», який закликає до повної перемоги України та повалення диктатури в РФ.

«Главком» писав, що російський опозиційний політик та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров був внесений Росією до списку терористів та екстремістів. Відповідно до законодавства країни-агресора, після включення до реєстру банки мають зупинити обслуговування рахунків Каспарова та заморозити кошти. Варто зазначити, що Каспаров проживає за межами Росії.