Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби

Пєсков зазначив, що Росія продовжує переговорний процес зі США щодо закінчення війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми. Слова Пєскова цитують росЗМІ, пише «Главком».

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

Також представник Кремля заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів і воліла б досягти своїх цілей дипломатичним шляхом. Водночас він пригрозив продовженням війни, якщо Київ відмовиться приймати умови Москви.

Крім того, у Кремлі заявили, що, попри паузу в переговорах про закінчення війни в Україні, Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами з цього питання.

Водночас офіційний Київ неодноразово наголошував, що не погодиться на жодні територіальні поступки, а виведення українських військ з власних територій не може бути умовою для досягнення справедливого миру.

Напередодні Пєсков також повторив тезу про те, що «мир може настати сьогодні», якщо президент Зеленський «візьме на себе відповідальність і ухвалюватиме відповідне рішення».

«Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення», – зазначив речник Путіна.

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Станом на 12:30 відомо про 17 загиблих і понад 100 поранених, однак кількість жертв продовжує зростати, а на окремих локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. 11 людей, з них – двоє дітей загинули у Дніпрі. У Києві медики підтвердили загибель шести мешканців столиці.

Росія намагалась одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.