Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Представник Кремля заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів
фото: РІА «Новости»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пєсков зазначив, що Росія продовжує переговорний процес зі США щодо закінчення війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна проти України може завершитися «до кінця доби», якщо українські війська залишать території, які Росія вже вважає своїми. Слова Пєскова цитують росЗМІ, пише «Главком».

За словами Пєскова, для припинення бойових дій президент України Володимир Зеленський нібито має віддати наказ Збройним силам України покинути «російські регіони». При цьому він не уточнив, що йдеться про тимчасово окуповані українські території, які Москва незаконно оголосила частиною РФ.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Також представник Кремля заявив, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів і воліла б досягти своїх цілей дипломатичним шляхом. Водночас він пригрозив продовженням війни, якщо Київ відмовиться приймати умови Москви.

Крім того, у Кремлі заявили, що, попри паузу в переговорах про закінчення війни в Україні, Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами з цього питання.

Водночас офіційний Київ неодноразово наголошував, що не погодиться на жодні територіальні поступки, а виведення українських військ з власних територій не може бути умовою для досягнення справедливого миру.

Напередодні Пєсков також повторив тезу про те, що «мир може настати сьогодні», якщо президент Зеленський «візьме на себе відповідальність і ухвалюватиме відповідне рішення».

«Цей мир може настати сьогодні, якщо президент Зеленський ухвалить відповідне рішення, візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідні рішення», – зазначив речник Путіна.

До слова, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Під ударом ворога опинились Київ, Дніпро, Харків, Полтавщина, Чернігівщина та інші регіони країни.

Станом на 12:30 відомо про 17 загиблих і понад 100 поранених, однак кількість жертв продовжує зростати, а на окремих локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи. 11 людей, з них – двоє дітей загинули у Дніпрі. У Києві медики підтвердили загибель шести мешканців столиці.

Росія намагалась одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. 

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський окуповані території окупація Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
8 травня, 11:22
Захарова оголосила нові погрози Україні
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
6 травня, 21:59
Умєров доповів Зеленському
Візит Умєрова до США: президент назвав три завдання
7 травня, 17:19
Ракетні демонстрації в Тегерані у 2024 році
NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал
13 травня, 04:59
Російські окупанти планують відібрати сотні квартир у Маріуполі
Окупанти масово відбирають житло у маріупольців
13 травня, 15:10
У Києві через ворожу атаку постраждав житловий комплекс «Зелений острів-2»
Росіяни пошкодили житлові комплекси, розташовані впритул до посольства США (фото)
24 травня, 14:06
Нині триває 1552-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 травня 2026 року
25 травня, 08:17
Британія втрутилася в операцію проти російського тіньового флоту
Британія розкрила свою роль у затриманні підсанкційного танкера РФ
Вчора, 16:52
Війна почала бити по бюджету РФ. Путін отримав тривожний сигнал
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Вчора, 19:15

Політика

Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Трамп накинувся з лайкою на Нетаньягу через ескалацію в Лівані – Axios
Трамп накинувся з лайкою на Нетаньягу через ескалацію в Лівані – Axios
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Масовані обстріли доводять безсилля Росії на полі бою – МЗС Литви
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Український стяг над Севастополем. Російський опозиціонер анонсував кінець війни
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Метте Фредеріксен зберегла посаду прем'єрки Данії
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей
Росія назвала обстріл України «ударом у відповідь» та заявила про ураження цілей

Новини

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua