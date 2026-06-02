Трамп накинувся з лайкою на Нетаньягу через ескалацію в Лівані – Axios

Іванна Гончар
Трамп накричав на ізраїльського прем'єра: «Що ти, чорт забирай, робиш?».
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через ескалацію бойових дій у Лівані та плани нових ударів по Бейруту. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців і джерела, знайомі зі змістом переговорів, пише «Главком».

За даними видання, розмова відбулася після того, як Іран пригрозив вийти з переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані. Трамп був переконаний, що подальше загострення може зірвати дипломатичний процес із Тегераном.

Як стверджують співрозмовники Axios, президент США не приховував свого обурення. За словами одного з американських посадовців, Трамп заявив Нетаньягу: «Ти, чорт забирай, збожеволів. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це».

Інше джерело повідомило, що під час розмови Трамп також накричав на ізраїльського прем'єра: «Що ти, чорт забирай, робиш?».

У Вашингтоні вважають, що Ізраїль має право на самооборону після атак «Хезболли», однак останніми днями дії ізраїльської армії, на думку Трампа, стали непропорційними. Особливе занепокоєння у президента США викликала велика кількість жертв серед цивільного населення в Лівані та наміри завдати ударів по Бейруту.

За словами американського чиновника, Трамп попередив Нетаньягу, що атака на столицю Лівану лише посилить міжнародну ізоляцію Ізраїлю.

Після розмови, повідомляє Axios, Ізраїль відмовився від планів завдавати ударів по цілях «Хезболли» в Бейруті. Водночас Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить операції на півдні Лівану та реагуватиме на атаки угруповання.

За оцінкою одного з американських посадовців, це була одна з найнапруженіших розмов між Трампом і Нетаньягу після повернення президента США до Білого дому. Головною причиною конфлікту стало побоювання Вашингтона, що ескалація в Лівані може зірвати переговори США та Ірану.

Нагадаємо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль відмовився від планів направити свої війська до Бейрута після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу переговори

Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
